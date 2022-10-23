CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı

23 Ekim 2022 Pazar, 14:29

Sivas’ta düzenlenen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı bugün sona erdi. Çalıştayın sonuç bildirgesini, CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun açıkladı.

Torun, “Belediyelerimizi düşman olarak gören ve bize oy veren vatandaşlarımızı cezalandıracak kadar gözü dönen bir otoriter yönetimle karşı karşıyayız. Biliyoruz ki bu baskılar önümüzdeki süreçte daha da artacaktır. Ancak iktidarın bu sorunlu çabaları, gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından ibarettir. Tek bir belediye başkanımız dahi bu otoriter rejimin baskılarına asla ve asla boyun eğmeyecek, bir santim geri adım atmayacaktır. İktidarın saldırılarına karşı önümüzdeki süreçte tüm demokratik ve hukuki haklarımızı kullanacağımız vurgulanmıştır. Bir belediyemize hukuksuzca saldıran iktidar, karşısında tüm belediye başkanlarımızın ortak mücadelesini görecektir” dedi.

Torun, şunları söyledi:

“Cuma günü sahada belediye başkanlarımız, 17 ilçemizi ziyaret ettiler ve Sivaslı hemşerilerimizle bir araya geldiler, sorunlarını dinlediler, çözüm yollarını aktardılar ve çok güzel bir birliktelik oluştu. Kendimizi de anlatma fırsatı oldu. Bu diyalogumuz devam edecek. İkinci gün toplantılarımız oldu, birçok konuda belediye başkanlarımızı bilgilendirdik. Daha sonra belediye başkanlarımızı söz aldı, sorunlarını dile getirdi, çözümlerini aktardı ve oldukça verimli bir toplantı oldu. Bugün de Sayın Genel Başkan’ımız bir kapalı toplantı yaptı, belediye başkanlarımız da bugün ilimizden ayrılıyor.

“TARİHTEKİ EN YÜKSEK SEVİYELERE ÇIKMIŞTIR”

Kuruluşunun 100’üncü yılına giden Türkiye Cumhuriyeti, siyasi iktidarın sorumlu olduğu ağır bir siyasi ve ekonomik buhrandan geçmektedir. Milletin verdiği yetkiyi istismar eden iktidar, sadece şahsi çıkarları uğruna ülkemizin birlik ve beraberliğine ve geleceğine dinamit koymaktadır. Küçük bir azınlığın servetine servet kattığı, geride kalan milyonların ise ağır mağduriyetler yaşadığı adaletsiz bir düzen, topluma dayatılmaktadır. Ülkemizde sosyal yardım olmadan ayakta duramayan vatandaşlarımızın sayısı, tarihteki en yüksek seviyelere çıkmıştır. Ancak iktidar, topluma yaşattığı bu krizleri çözmek yerine bunlardan faydalanmayı tercih etmiştir.

“ORTAK İRADEYE UYGUN OLARAK MÜCADELE ETME KARARLILIĞININ ALTI ÇİZİLMİŞTİR”

Belediye Başkanları Çalıştayı’mızda, iktidarın sadece koltukta kalmak uğruna vatandaşlarımızı ayrıştıran, ortak değerlerimize zarar veren tüm bu politikaları değerlendirilmiştir. Belediye başkanlarımız, Sayın Genel Başkan’ımızın liderliğinde, tüm kadrolarımızla birlik ve beraberlik içinde, Altılı Masa’da gösterilen ortak iradeye uygun olarak mücadele etme kararlılığının altını çizmiştir.

Çalıştayımızda, siyasi iktidarın seçilmiş belediye başkanlarımıza yönelik partizan, ayrımcı, baskıcı ve adaletsiz tutumu ele alınmıştır. Ülkemizde ucuz, etkin ve sürdürülebilir belediye hizmetlerini kalıcı hale getirmenin tek yolunun da ancak iktidar değişimi ile mümkün olacağı vurgulanmıştır.

Bu kapsamda, önümüzdeki genel seçimlerin, belediyecilik adına da hayati seçimler olduğunu ifade edilmiştir. Tüm belediye başkanlarımız kendi sorumluluklarının farkındadır. Genel seçim sürecinde her bir belediye başkanımız, halka karşı sorumluluğunun gereğini yerine getirecektir.

“HER TÜRLÜ YOLA BAŞVURMAKTADIR”

Siyasi iktidar, belediyelerimizin hizmetlerini engellemek için her türlü yola başvurmaktadır. Belediyelerimizin yetki ve gelirleri ellerinden alınmaktadır. Belediyelere sağlanan devlet desteklerinde, tarihte görülmemiş bir partizanlık yaşanmaktadır. Belediyelerimizin hakkı olan kaynaklar, sadece iktidar belediyelerine aktarılmaktır. Belediye başkanlarımız hakkında haksız ve hukuksuz soruşturmalar açılmaktadır.

Uyduruk ve zorlama algı operasyonlarıyla, FETÖ taktikleriyle belediye başkanlarımıza kumpaslar kurulmaktadır. Belediye başkanlarımız, hiçbir delil olmadan görevden alınmakta ve tüm suçlamalardan aklanmalarına rağmen görevlerine iade edilmemektedir. İktidar, sandıkta kazanamadığı belediyeleri masa başında gasp edip milli iradeye darbe vurmaktadır.

“BİR SANTİM GERİ ADIM ATMAYACAKTIR”

Belediyelerimizi düşman olarak gören ve bize oy veren vatandaşlarımızı cezalandıracak kadar gözü dönen bir otoriter yönetimle karşı karşıyayız. Biliyoruz ki bu baskılar önümüzdeki süreçte daha da artacaktır. Ancak iktidarın bu sorunlu çabaları, gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından ibarettir. Tek bir belediye başkanımız dahi bu otoriter rejimin baskılarına asla ve asla boyun eğmeyecek, bir santim geri adım atmayacaktır. Toplantılarımızda belediye başkanlarımız, bir belediyemize yapılan saldırının tüm belediyelerimize yapılmış olduğunun altını çizmiştir. İktidarın saldırılarına karşı önümüzdeki süreçte tüm demokratik ve hukuki haklarımızı kullanacağımız vurgulanmıştır. Bir belediyemize hukuksuzca saldıran iktidar, karşısında tüm belediye başkanlarımızın ortak mücadelesini görecektir.

“İKTİDARIN VEREMEDİĞİ HİZMETLERİ VATANDAŞLARIMIZA ULAŞTIRMIŞTIR”

2019 yerel seçimlerinden bu yana CHP’li belediyeler, tüm baskılara rağmen, iktidarın veremediği hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştırmıştır. Bizim belediyelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın, tüm zorluklara rağmen bir nebze de olsa rahat nefes almıştır. Pandemi sürecinde, ekonomik buhranda, doğal afetlerde, 4 milyon 800 bin haneye sosyal yardım yapan belediyelerimiz, Türkiye’nin bir felaketten dönmesini sağlamıştır.

“HİÇBİR GÜÇ BİZİ YOLUMUZDAN ÇEVİREMEYECEKTİR”

Belediyelerimiz, kalan görev süreleri içinde de vatandaşı kandıran uçuk kaçık projeler için değil, toplumun en önemli sorunlarını çözmek için çalışmaya devam edecektir. Bu tarihi mücadelede en büyük desteğimiz halkımızdır. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz ki halkımız yanımızda oldukça, önümüze hangi engel çıkarsa çıksın, hiçbir güç bizi yolumuzdan çeviremeyecektir. Haksızlığa karşı Sivas Kongresi kadar dik, Sivas Kongresi kadar kararlı duracağız. Cumhuriyet’imizin ikinci yüz yılı için durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz.”