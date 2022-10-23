CHP'li Veli Ağbaba'dan iktidara 'cemevi' çıkışı: İbadethane olmasını sağlayacağız

23 Ekim 2022 Pazar, 14:19

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergâhı ve Cemevi’nde düzenlenen cemevleri açılış ve temel atma töreninde, Alevi vatandaşların taleplerinin çözümü için yapılacak düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde ‘Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’ kurulacağını duyuran Erdoğan, Alevi inanç önderlerine de talep etmeleri halinde bu başkanlık tarafından kadro verileceğini açıkladı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün yaptığı açıklamada, cemevlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanacak olmasına tepki gösterdi.

“ALEVİLER ‘İBADETHANEMİZ CEMEVİ’ DİYORSA CEMEVİ İBADETHANEDİR”

Veli Ağbaba, “Eskiden korktukları için ‘kültürevleri’ yazıyorlardı, şimdi yavaş yavaş ‘cemevleri’ yazılmaya başlandı. Ama devletin kademesinde cemevleri ziyareti yaparak 20 yıl sonra bir mesaj vermeye çalışan Cumhurbaşkanı’ndan da aslında beklenen oldu. Cemevlerinin, ibadethane sayılmayarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanacağı açıklandı. Kim ‘Benim ibadethanem burası’ diyorsa ona saygı duymak lazım. Aleviler de ‘İbadethanemiz cemevi’ diyorsa cemevi ibadethanedir. Bizim için bu, tartışma konusu değildir” dedi.

"YASAL İBADETHANE OLMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

Ağbaba, “Biz, belediyelerimizde cemevlerini ibadethane olarak kabul ediyoruz. Su, elektrik ve diğer masraflarını belediyelerimiz karşılıyor. Elaman desteğini de veriyor. Bizim belediyeler açısından cemevleri, yasal ibadethanedir. İnşallah iktidara geldiğimizde de cemevlerinin yasal ibadethane olmasını sağlayacağız” dedi.