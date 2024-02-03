Yayınlanma: 03.02.2024 - 17:49

Güncelleme: 03.02.2024 - 17:49

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ardından da Parti Meclisi (PM) toplandı. Bazı il ve ilçerde belediye başkan adayları belli oldu. CHP Bodrum Belediye Başkanı adayı Tamer Mandalinci oldu. Peki, CHP Bodrum Belediye Başkanı adayı Tamer Mandalinci kimdir? Tamer Mandalinci kaç yaşında, nereli?

TAMER MANDALİNCİ KİMDİR?

Bodrum’un Turgutreis Mahallesi’nin köklü ailelerinden Mandalicilerin bir üyesi olan Tamer Mandalinci, 27 Ocak 1994’te Bodrum’un Turgutreis Mahallesi’nde dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise öğrenimimi Turgutreis ve Bodrum’da tamamladı. 2013 yılında Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde lisans eğitimime başladı. 2016 yılında Yurt Dışı Eğitim Programı ile gittiği Amerika’da, hem eğitimini sürdürdü hem de yabancı dilini geliştirdi.

2018 yılında Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun olduktan sonra Bodrum’a dönerek, serbest mimarlık faaliyetlerine başladı. 2019 yılında yapılan Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Bodrum Belediye Meclis Üyesi oldu. 25 yaşında seçildiği bu görev ile, Bodrum Belediye Meclisi’ne seçilen en genç Meclis Üyesi ünvanını aldı. Meclis üyeliği süresince 2019 Yılından bu yana Bodrum Belediyesi’nin çeşitli ihtisas komisyonlarında görev aldı, Bodrum Belediyesi Belediye Başkan Vekililiği görevlerinde bulundu.