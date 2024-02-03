Yayınlanma: 03.02.2024 - 17:44

Güncelleme: 03.02.2024 - 17:44

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ardından da Parti Meclisi (PM) toplandı. Bazı il ve ilçerde belediye başkan adayları belli oldu. CHP Pursaklar Belediye Başkanı adayı Halil Tuncay oldu. Peki, CHP Pursaklar Belediye Başkanı adayı Halil Tuncay kimdir? Halil Tuncay kaç yaşında, nereli?

HALİL TUNCAY KİMDİR?

Halil TUNÇAY 30 Temmuz 1982 doğumlu, Ankara nüfusuna kayıtlıdır. Babasının Polis memuru olması sebebi ile ilkokul 3. sınıfa kadar Diyarbakır’da ‘Şehit Polis Mehmet ERÇİN İlköğretim Okulu’nda okudu, 4. sınıf ve sonrasını ‘Ülker İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Lise öğrenimini de ‘Pursaklar Lisesi’nde tamamlayarak, Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Bölümü (Ön lisans) ‘nden mezun oldu. Vatani görevini 2005-2007 yılları arasında Hakkâri Yüksekova’da yaptı. Askerlik sonrası Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden (Lisans) mezun oldu.

2007 yılında Pursaklar Belediyesi İmar ve Fen İşleri Müdürlüklerinde çalıştı. Fen İşlerinde asfalt, park bahçe yapım işlerinin başında Şantiye Şefi pozisyonunda görev almıştır. İmar Müdürlüğünde ise ilk ‘’Dedeler ve Torunlar’’ lokali, ‘’Muhtarlık Binaları’’, ‘’Kadınlar Lokali’’ ve Beş yol ‘’Muhsin YAZICIOĞLU Meydanı’’ gibi, Pursaklar’ın ilçe olmasına vesile olan projelerin Şantiye Şefliğini yaptı. Bu projelere ilaveten Saray ‘’Türk Bayraklı Kapalı Pazar alanı, Saray ‘’Nikâh ve Konferans Salonu’’, Saray ‘’Yavuz Selim Camii’’ şantiyesi, Merkez Camii karşısında ki ‘’Belediye Binası ve Başkanlık Makam Katı’’ projelerinde aktif olarak Kontrollük, Satın Alma ve Şefliği yaptı.