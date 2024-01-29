CHP Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki kimdir? Ömer Eşki kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 29.01.2024 - 23:04

Güncelleme: 29.01.2024 - 23:04

Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre CHP İstanbul Bornova Belediyesi Başkan Adayı Ömer Eşki oldu. Peki, CHP İzmir Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki kimdir? Ömer Eşki nereli, kaç yaşında?

ÖMER EKŞİ KİMDİR?

Ömer Eşki 03 Haziran 1986 yılında doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Eğitim hayatına Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enerji Hukuku Bölümü’nün, akabinde Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde yüksek lisanslarını yaparak devam etti. Yenilenebilir Enerji ve Uluslararası Deniz Hukuku alanlarında çalışmaları mevcuttur. Siyaset hayatına 2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Gençlik Kolları’nda başladı. 2005-2006 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Gençlik Kolları Saymanlığı, 2006-2007 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Gençlik Kolları Sekreterliği, 2007-2010 yıllarında ise Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2012 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı’na aday oldu. Üyesi olduğu Atatürkçü Düşünce Derneği’nde 2007-2008 yıllarında Gençlik Komisyonu Üyeliği yaptı. Öğrencilik döneminde, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği bünyesinde İzmir Tekstil Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Komisyon Başkanlığı görevinde bulundu. Eğitim hayatından sonra, Tekstil Mühendisleri Odası’nda 2014-2016 yılları ile 2016-2018 yılları arasında İzmir Şube Yöneticiliği’nin yanı sıra ve Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Genel Kurulu’nda delegelikler yaptı.

ÖMER EKŞİ EVLİ Mİ?

10 yıldan fazla yerel yönetimlerde yöneticilik deneyimine sahip olan Ömer Eşki, evli ve bir kız çocuk babasıdır.