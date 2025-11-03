CHP Bülent Ecevit Siyaset Okulu, Ecevit'i anma programı düzenleyecek

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.11.2025 15:14:00
ANKA
Cumhuriyet Halk Partisi Bülent Ecevit Siyaset Okulu, Bülent Ecevit'in doğumunun 100'üncü yılı dolayısıyla bir anma programı düzenleyecek.

Cumhuriyet Halk Partisi Bülent Ecevit Siyaset Okulu, partinin eski genel başkanlarından Bülent Ecevit'in ölüm yıldönümünde "Bülent Ecevit’i Anmak ve Anlamak" adlı sergi ve söyleşi düzenleyecek. 

5 Kasım Çarşamba günü saat 17.30'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bülent Ecevit Yerleşkesi'nde düzenlenecek söyleşide Doç. Dr. Seçkin Çelik konuşmacı olarak yer alacak. Ayrıca Onur Yamak'ın katılacağı bir şiir dinletisi de yapılacak. 

Cumhuriyet Halk Partisi Bülent Ecevit Siyaset Okulu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bülent Ecevit'i 100 yaşında sergi ve söyleşi ile anıyor, anlıyoruz! Cumhuriyet Halk Partisi Bülent Ecevit Siyaset Okulu olarak, doğumunun 100. yılında Bülent Ecevit’i yalnızca bir siyasetçi olarak değil, aynı zamanda bir düşünür ve sanatsever olarak anıyoruz. Bülent Ecevit’in fikir dünyasını, sanata ve topluma bakışını yeniden hatırlamak amacıyla düzenlediğimiz ve bir hafta süreyle devam edecek olan 'Bülent Ecevit’i Anmak ve Anlamak' sergisi ve söyleşisine tüm partililerimiz ve yurttaşlarımız davetlidir."

