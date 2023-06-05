CHP Burdur İl Başkanı istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Burdur İl Başkanı Mehmet Cevni, sağlık sorunlarından dolayı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 05.06.2023 - 13:14
CHP Burdur İl Başkanı istifa etti
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Bu yıl başından beri Burdur İl Başkanlığı yapan Mehmet Cevni, sağlık sebeplerini gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Burdur eski İl Başkanı İzzet Akbulut’un 28. Dönem Milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından 5 Ocak 2023 tarihinde İl Başkanı olarak Mehmet Cevni atanmıştı.


Mehmet Cevni Burdur istifa etti

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