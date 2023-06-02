2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Metin Akpınar'dan 'Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi' sorusuna ilginç yanıt

Usta sanatçı ve oyuncu Metin Akpınar, katıldığı Youtube yayınında kendisine yöneltilen 'Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi' sorusuna yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 22:17
Metin Akpınar'dan 'Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi' sorusuna ilginç yanıt
Abone Ol google-news

Usta sanatçı ve oyuncu Metin Akpınar, Kafa TV'nin YouTube kanalında yayınlanan Uzun Lafın Kısası programında Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı.

Akpınar, 28 Mayıs seçimlerinin ardından MYK'da verilen istifaları kabul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Böyle bir şeyi yetki görmüyorum, istifa et, git diyemem. Yerel seçimlere kadar Altılı Masa'yı da bozmadan götürmeleri gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Akpınar, şöyle konuştu:

"Seçmenin, partiden istifa ya da kalması için fikir vermesine karşıyım. Karar parti teşkilatının işi. Önce Kılıçdaroğlu'nun kendisinin karar vermesi gerekiyor. Böyle bir şeyi yetki görmüyorum, istifa et, git diyemem. Yerel seçimlere kadar Altılı Masa'yı da bozmadan götürmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bir başarı sağlanmalı ama bunun olabileceğini sanmıyorum, zor görünüyor. Öyle olmazsa, parti kendi içinde karar verir.

Halkın talebi olabilir, ayrılsın diyenler de devam etsin diyenler de var. Değerlendirilebilir. 5 sene sonra 80 yaşında olması yönetimde iyi midir değil midir diye değerlendirenler var. MYK değiştirdin, yetmiyor, gençleri ve kadınları teşkilata kazandırmak lazım." 


Metin Akpınar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu yeniden görüşecek iddiası

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu yeniden görüşecek iddiası
Kılıçdaroğlu 28. dönem milletvekilleri ile bir araya geldi

Kılıçdaroğlu 28. dönem milletvekilleri ile bir araya geldi
Ankara'da hareketli hafta sonu: Kılıçdaroğlu 'Kurultay MYK'si' atayacak

Ankara'da hareketli hafta sonu: Kılıçdaroğlu 'Kurultay MYK'si' atayacak

En Çok Okunan Haberler