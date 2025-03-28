CHP çağrı yapmıştı: DEM Parti'den 'Maltepe' kararı

Yayınlanma: 28.03.2025 - 18:35

Güncelleme: 28.03.2025 - 18:35

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için CHP, 29 Mart Cumartesi günü Maltepe Sahili'nde miting düzenleyecek.

DEM Parti İstanbul Örgütü de CHP'nin Maltepe mitingine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile çağrı yaptı.

Açıklamada, "İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri olarak 29 Mart Cumartesi günü saat 12:00'de Maltepe Mitinginde buluşuyoruz. Demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkıyoruz!" denildi.