CHP Çankaya'dan çağrı: AKP'liler okullara baskın yapıyor, tüm partililer sandıklara

Yayınlanma: 28.05.2023 - 16:57

Güncelleme: 28.05.2023 - 16:58

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandıkların kapanmasına dakikalar kala Ankara'da, CHP'nin Çankaya İlçe Başkanlığı'ndan kritik bir çağrı geldi.

CHP Çankaya İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan kısa açıklamada, şöyle denildi:

"AKP'liler Milletvekilleri ile birlikte 30'ar 40'ar kişilik gruplarla okullara baskın yapıyor. Tüm partililerimizi Oy kullandıkları sandıklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz."