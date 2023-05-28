CHP Çankaya'dan çağrı: AKP'liler okullara baskın yapıyor, tüm partililer sandıklara
Ankara'da CHP'nin Çankaya İlçe Başkanlığı, AKP'lilerin partili milletvekilleriyle birlikte okullara gruplar halinde baskın yaptıklarını belirterek CHP üyelerine 'sandıklara sahip çıkma' çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandıkların kapanmasına dakikalar kala Ankara'da, CHP'nin Çankaya İlçe Başkanlığı'ndan kritik bir çağrı geldi.
CHP Çankaya İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan kısa açıklamada, şöyle denildi:
"AKP'liler Milletvekilleri ile birlikte 30'ar 40'ar kişilik gruplarla okullara baskın yapıyor. Tüm partililerimizi Oy kullandıkları sandıklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz."
ACİL— CHP ÇANKAYA İLÇE BAŞKANLIĞI (@CHPCankaya) May 28, 2023
AKP'liler Milletvekilleri ile birlikte 30'ar 40'ar kişilik gruplarla okullara baskın yapıyor. Tüm partililerimizi Oy kullandıkları sandıklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz.#VatanınıSevenSandığaGelsin pic.twitter.com/0SoBSHifrc
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