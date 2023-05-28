2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

CHP Çankaya'dan çağrı: AKP'liler okullara baskın yapıyor, tüm partililer sandıklara

Ankara'da CHP'nin Çankaya İlçe Başkanlığı, AKP'lilerin partili milletvekilleriyle birlikte okullara gruplar halinde baskın yaptıklarını belirterek CHP üyelerine 'sandıklara sahip çıkma' çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 16:57
CHP Çankaya'dan çağrı: AKP'liler okullara baskın yapıyor, tüm partililer sandıklara
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Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandıkların kapanmasına dakikalar kala Ankara'da, CHP'nin Çankaya İlçe Başkanlığı'ndan kritik bir çağrı geldi.

CHP Çankaya İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan kısa açıklamada, şöyle denildi:

"AKP'liler Milletvekilleri ile birlikte 30'ar 40'ar kişilik gruplarla okullara baskın yapıyor. Tüm partililerimizi Oy kullandıkları sandıklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz."

 

 


çankaya 28 Mayıs

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