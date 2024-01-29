CHP Çeşme Belediye Başkan adayı Lâl Denizli kimdir? Lâl Denizli kaç yaşında, nereli?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde CHP'nin İzmir Çeşme Belediye Başkan adayı Lâl Denizli oldu. Peki, CHP Çeşme Belediye Başkan adayı Lâl Denizli kimdir? Lâl Denizli nereli, kaç yaşında?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 23:39
CHP Çeşme Belediye Başkan adayı Lâl Denizli kimdir? Lâl Denizli kaç yaşında, nereli?
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Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre CHP İstanbul Çeşme Belediyesi Başkan Adayı Lâl Denizli oldu. Peki, CHP İzmir Çeşme Belediye Başkan adayı Lâl Denizli kimdir? Lâl Denizli nereli, kaç yaşında?

LAL DENİZLİ KİMDİR?

Lâl Denizli, 20 Kasım 1991'de dünyaya geldi.

İlköğrenimini Fransız Piyer Loti İlköğretim Okulu'nda tamamlayan Denizli İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi. İzmir, Çeşme Belediye Başkan adayı Lâl Denizli Türk teknik direktör Mustafa Denizli ve Çiğdem Kayalı'nın kızıdır.


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