CHP Urla Belediye Başkan adayı Selçuk Balkan kimdir? Selçuk Balkan kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 29.01.2024 - 23:30

Güncelleme: 29.01.2024 - 23:30

Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de İzmir Urla Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre CHP İstanbul Urla Belediyesi Başkan Adayı Selçuk Balkan oldu. Peki, CHP İzmir Urla Belediye Başkan adayı Selçuk Balkan kimdir? Selçuk Balkan nereli, kaç yaşında?

SELÇUK BALKAN KİMDİR?

Selçuk Balkan 1984 yılında Urla’da doğdu. 2009 yılında İzmir İleri teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi’nden mezun olan Balkan, 2017 yılında İYTE Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans mezunudur. 2010-2016 yılları arasında TMMOB Mimarlar Odası Urla temsilciliği görevini gerçekleştirmiştir. Urla’da kendi ofisinde serbest mimarlık yapmaktadır. Urla Belediye Meclis Üyeliği yapmıştır.

SELÇUK BALKAN EVLİ Mİ?

Selçuk Balkan evli ve bir çocuk babası.