CHP Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar kimdir? Gülşah Deniz Atalar kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 12.11.2023 - 13:27

Güncelleme: 12.11.2023 - 13:27

CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Gülşah Deniz Atalar, CHP Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi. Peki, CHP Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar kimdir? Gülşah Deniz Atalar kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...



DENİZ ATALAR KİMDİR?

11.11.1982 tarihinde Ankara’da doğan Gülşah Deniz Atalar Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi’nde Fikri Mülkiyet Hakları, Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Ana Bilim Dalında “İnovasyon Ve Girişimcilik Kavramları Çerçevesinde Türkiye’de Sosyal İnovasyon Ve Başvurulacak Hukuk” bitirme projesi ile tamamlayan Gülşah Deniz Atalar iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Öğrencilik hayatı boyunca Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışmalarda bulunmuş, 2003 yılı itibariyle 2005 yılına kadar Türkiye’de gençlik STK’larının şemsiye örgütü olarak konumlanması planlanan ve Türkiye çapında düzenlenen toplantılarla farkındalık çalışmaları yapılan “Ulusal Gençlik Konseyi” nin kurulması projesinde üyesi olduğu STK adına Proje Asistanı ve eğitmen olarak görev yapmıştır. Bu proje ile yaratılan farkındalık sonrasında Gençlik Örgütleri Forumu kurulmuş ve 17 senelik mücadele sonrası Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi olarak Avrupa Gençlik Forumu’na üye olmuştur.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne 2007 seçim çalışmaları sırasında katılan Gülşah Deniz Atalar, 2007 ve 2008 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Gençlik Kolları toplantılarına ve seçim çalışmalarına katılmış, Genç Söylev dergisi için yapılan çalışmalar içerisinde yer almış ve 2008 yılında parti üyesi olmuştur.

Sonraki yıllarda Ankara Barosu içerisinde yer alan kurul ve merkezlerde göreve başlamış, Ankara Barosu Bilişim Kurulunda görev almıştır. Bu sırada mesleki çalışmalarını da hızlandırmış ve İnternette İfade Özgürlüğü, Bilişim, Teknoloji, Adli Bilişim, İnovasyon, Fikri Mülkiyetin Ticarileştirilmesi ve Yapay Zeka konuları başta olmak üzere Teknoloji Hukuku ve Politikaları alanında uzmanlaşmıştır. Ankara Barosu’nda stajyer avukatların mesleki hazırlıklarının sağlandığı Staj Kurulunda 2014 ve 2016 yılları arasında staj danışmanlığı yapmıştır. İnternette İfade Özgürlüğü, Erişim Engellemeler, Online İtibar Yönetimi konusunda birçok ders ve sempozyum vermiş ve vermeye devam etmektedir. Ankara Barosu, Gazi Üniversitesi ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve devamında Barcelona, İspanya da bir çalışma ziyareti ve eğitimde de içeren “Karşılaştırmalı Spor Hukuku Programına” katılmış ve bu eğitim sonrasında 2012 – 2016 yılları arasında Türkiye Voleybol Federasyonu’nda Hukuk Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

2017 yılında Avrupa Konseyi Siyaset Çalışmaları Okulları Ağı, Boğaziçi Siyaset Okulu’na gitmiş ve Avrupa Konseyi tarafından Strasbourg, Fransa’da düzenlenen Dünya Demokrasi Forumu’nda ,2018 yılında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ana gündemli ve 2019 Yılında “Demokrasi ve Enformasyon” ana gündemli forumlarda Türkiye’yi temsil etmiştir. Yine 2019 yılında Avrupa Konseyi Siyaset Çalışmaları Okulları Ağı tarafından Kiev Ukrayna’da düzenlenen “Demokrasi ve Enformasyon Tehdit mi Düşman mı?” yuvarlak masa toplantısında Türkiye’yi temsil etmiştir.

Gülşah Deniz Atalar İngiltere Büyükelçiliği’nin “Eşitlik İçin Çalışan Kadınlar” destek programı çerçevesinde desteklediği kadınlar arasında yer almaktadır.

Gülşah Deniz Atalar Ankara ili, Yenimahalle ilçe örgütünde 2014 yılında Mahalle Delegeliği, 2016 yılında CHP Kadın Kolları Ankara İl Delegeliği yapmış, 27. Dönem Genel Seçimlerinde Ankara 3.Bölge Milletvekili Adayı olmuştur.

Ankara Barosu Bilişim, Teknoloji ve Hukuk Kurulu Başkan Yardımcısı olan ve İstanbul Barosu Yapay Zeka Çalışma Grubunda yer alan Deniz Atalar aynı zamanda İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği’nde Yönetim Kurulu üyesidir. Cumhuriyet Halk Partisi 37.Olağan Kurultayında Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi seçilmiştir. Evlidir. 38. Olağan Kurultayında CHP Genel Başkanı olarak seçilen Özgür Özel'in Merkez Yönetim Kurulunda ise Gülşah Deniz Atalar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Genel Başkanlığına seçilmiştir.