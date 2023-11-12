CHP Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu kimdir? Yankı Bağcıoğlu kaç yaşında, nereli?

CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. CHP Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine Yankı Bağcıoğlu getirildi. Peki, Yankı Bağcıoğlu Böke kimdir? Yankı Bağcıoğlu kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2023 - 12:28
CHP Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu kimdir? Yankı Bağcıoğlu kaç yaşında, nereli?
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CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. CHP Parti Meclis Üyesi Yankı Bağcıoğlu ise CHP Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Peki, Yankı Bağcıoğlu kimdir? Yankı Bağcıoğlu kaç yaşında, nereli?

YANKI BAĞCIOĞLU KİMDİR?

Yankı Bağcıoglu, Türk mühendis, eski asker ve siyasetçidir. Bağcıoğlu, 1967'de İzmir'de doğdu. İlköğretimini Tarsus Amerikan Koleji'nde tamamladı. Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu Makine Mühendisliği Bölümü'nde eğitim gördü. 11 Kasım 2023'te CHP'nin Yönetim Kuruluna girerek Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı. 

Yankı Bağcıoğlu evli ve iki çocuk babasıdır. 


Yankı Bağcıoğlu CHP Merkez Yönetim Kurulu CHP

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