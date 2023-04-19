CHP Çorum milletvekili adayları kim? 2023 CHP Çorum milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Çorum milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Çorum milletvekili adayları kim? CHP Çorum milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:51
CHP Çorum milletvekili adayları kim? 2023 CHP Çorum milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Çorum milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Çorum milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Çorum milletvekili adayları kim? CHP Çorum milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Çorum milletvekili adayları tam listesi...

CHP ÇORUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mehmet Tahtasız


Bekir Özsaçmacı


Burçin Solmaz Polat


Seyit Ahmet Güher


Milletvekili çorum CHP

İlgili Haberler

CHP Çanakkale milletvekili adayları kim? 2023 CHP Çanakkale milletvekili adayları tam listesi!

CHP Çanakkale milletvekili adayları kim? 2023 CHP Çanakkale milletvekili adayları tam listesi!
CHP Bursa 2. Bölge milletvekili adayları kim? 2023 CHP Bursa 2. Bölge milletvekili adayları tam listesi!

CHP Bursa 2. Bölge milletvekili adayları kim? 2023 CHP Bursa 2. Bölge milletvekili adayları tam listesi!
CHP Bursa 1. Bölge milletvekili adayları kim? 2023 CHP Bursa 1. Bölge milletvekili adayları tam listesi!

CHP Bursa 1. Bölge milletvekili adayları kim? 2023 CHP Bursa 1. Bölge milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler