CHP Çorum milletvekili adayları kim? 2023 CHP Çorum milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:51

Güncelleme: 19.04.2023 - 20:51

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Çorum milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Çorum milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Çorum milletvekili adayları kim? CHP Çorum milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Çorum milletvekili adayları tam listesi...

CHP ÇORUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mehmet Tahtasız





Bekir Özsaçmacı





Burçin Solmaz Polat





Seyit Ahmet Güher