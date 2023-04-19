CHP Çorum milletvekili adayları kim? 2023 CHP Çorum milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Çorum milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Çorum milletvekili adayları kim? CHP Çorum milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Çorum milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Çorum milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Çorum milletvekili adayları kim? CHP Çorum milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Çorum milletvekili adayları tam listesi...
CHP ÇORUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Mehmet Tahtasız
Bekir Özsaçmacı
Burçin Solmaz Polat
Seyit Ahmet Güher
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