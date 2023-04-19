CHP Bursa 2. Bölge milletvekili adayları kim? 2023 CHP Bursa 2. Bölge milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Bursa 1. Bölge milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Bursa 2. Bölge milletvekili adayları kim? CHP Bursa 2. Bölge milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Bursa 1. Bölge milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Bursa 2. Bölge milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Bursa 2. Bölge milletvekili adayları kim? CHP Bursa 2. Bölge milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Bursa 2. Bölge milletvekili adayları tam listesi...
CHP BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Hasan Öztürk
Cemalettin Kani
Orhan Sarıbal
Erkan Dönmez
Şahin Sevinç
Funda Türkcoş Pekiner
Ender Teke
Huriye Canan Çelik Tunar
Mehmet Önder
Seda Bozdağ Güzelkaya
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