CHP Bursa 2. Bölge milletvekili adayları kim? 2023 CHP Bursa 2. Bölge milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:47

Güncelleme: 19.04.2023 - 20:47

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Bursa 1. Bölge milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Bursa 2. Bölge milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Bursa 2. Bölge milletvekili adayları kim? CHP Bursa 2. Bölge milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Bursa 2. Bölge milletvekili adayları tam listesi...

CHP BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Hasan Öztürk





Cemalettin Kani





Orhan Sarıbal





Erkan Dönmez





Şahin Sevinç





Funda Türkcoş Pekiner





Ender Teke





Huriye Canan Çelik Tunar





Mehmet Önder





Seda Bozdağ Güzelkaya