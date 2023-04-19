CHP Bursa 1. Bölge milletvekili adayları kim? 2023 CHP Bursa 1. Bölge milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Bursa 1. Bölge milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Bursa 1. Bölge milletvekili adayları kim? CHP Bursa 1. Bölge milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:45
CHP Bursa 1. Bölge milletvekili adayları kim? 2023 CHP Bursa 1. Bölge milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Bursa 1. Bölge milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Bursa 1. Bölge milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Bursa 1. Bölge milletvekili adayları kim? CHP Bursa 1. Bölge milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Bursa 1. Bölge milletvekili adayları tam listesi...

CHP BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Kayıhan Pala


Nurhayat Altaca Kayışoğlu


Mehmet Atmaca


İsmet Karaca


Jülide Akköprü


Alpaslan Yıldız


Engin Tamer


Serkan Öztürk


Özgür Yıldız


Canan Akın Erdem


CHP milletvekili adayı Bursa

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