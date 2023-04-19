CHP Bursa 1. Bölge milletvekili adayları kim? 2023 CHP Bursa 1. Bölge milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:45

Güncelleme: 19.04.2023 - 20:45

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Bursa 1. Bölge milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Bursa 1. Bölge milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Bursa 1. Bölge milletvekili adayları kim? CHP Bursa 1. Bölge milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Bursa 1. Bölge milletvekili adayları tam listesi...

CHP BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Kayıhan Pala





Nurhayat Altaca Kayışoğlu





Mehmet Atmaca





İsmet Karaca





Jülide Akköprü





Alpaslan Yıldız





Engin Tamer





Serkan Öztürk





Özgür Yıldız





Canan Akın Erdem