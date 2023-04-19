CHP Çanakkale milletvekili adayları kim? 2023 CHP Çanakkale milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Çanakkale milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Çanakkale milletvekili adayları kim? CHP Çanakkale milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:49
CHP Çanakkale milletvekili adayları kim? 2023 CHP Çanakkale milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Çanakkale milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Çanakkale milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Çanakkale milletvekili adayları kim? CHP Çanakkale milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Çanakkale milletvekili adayları tam listesi...

CHP ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İsmet Güneşhan


Özgür Ceylan


Yeşim Karadağ


Tuğberk Güzel


Milletvekili çanakkale CHP

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