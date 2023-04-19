CHP Çanakkale milletvekili adayları kim? 2023 CHP Çanakkale milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:49

Güncelleme: 19.04.2023 - 20:49

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Çanakkale milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Çanakkale milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Çanakkale milletvekili adayları kim? CHP Çanakkale milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Çanakkale milletvekili adayları tam listesi...

CHP ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İsmet Güneşhan





Özgür Ceylan





Yeşim Karadağ





Tuğberk Güzel