CHP'de il kadın kolları başkanından ortak bildiri: 'Kurultay tarihi 25 Temmuz'dan önce açıklansın'

"Kadınlar Kurultaya, CHP İktidara Hazır!" sloganıyla paylaşılan ve "Eşitlik, Adalet ve Demokrasi inancımızla" vurgusuyla başlayan bildiride, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi duruma ve parti içi tartışmalara yönelik net mesajlar yer aldı.

Cumhuriyet kadınlarının hayatın her alanında direndiği belirtilen açıklamada, partiyi ve demokrasiyi felç etme girişimlerine karşı tarihi bir sorumlulukla ses yükseltildiği ifade edildi. Siyasetin mahkeme salonlarına sıkıştırılarak örgütün iradesinin ipotek altına alınmaya çalışıldığına dikkat çekilerek, "Çözüm yaratılmak istenen kaosta değil; partimizin en demokratik ve meşru alanı olan kurultayımızda halkın ve örgütün sesine kulak vermektir" denildi.

KURULTAY İÇİN 25 TEMMUZ VURGUSU

Bildirinin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise kurultay takvimine yönelik çağrı oldu.

76 İl Kadın Kolları Başkanı, partinin geleceğini şekillendirecek kurultayın tarihinin, 25 Temmuz 2026'dan önce olacak şekilde vakit kaybedilmeksizin ilan edilmesini "örgütün en net ve ortak talebi" olarak duyurdu.

ÖZEL VE İMAMOĞLU'NA NET DESTEK

Parti içi ayrışmaya tahammül olmadığı vurgulanan ortak açıklamada, yürüyüşün öncüleri açıkça ilan edildi:

"Bizim yürüyüşümüz, örgütün egemenliğini ve halkın değişim arzusunu iktidara taşıma yürüyüşüdür. Bu yürüyüşün öncüleri; seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'dur."

"TÜRKİYE'NİN KAYBEDECEK TEK BİR GÜNÜ YOK"

Asıl meselenin geçim derdiyle boğuşan milyonlar, yaşam hakkını savunan kadınlar ve çocukların geleceği olduğu hatırlatılan bildiri, şu ifadelerle son buldu:

"Türkiye'nin kaybedecek tek bir günü bile yoktur. Biz kadınlar, inancımız ve emeğimizle Cumhuriyet Halk Partimizi önce kurultaya, sonra da iktidara taşımaya kararlıyız. İrademiz Örgüt, Gücümüz Millet, Yolumuz İktidardır!"