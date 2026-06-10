Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'de il kadın kolları başkanından ortak bildiri: 'Kurultay tarihi 25 Temmuz'dan önce açıklansın'

CHP'de il kadın kolları başkanından ortak bildiri: 'Kurultay tarihi 25 Temmuz'dan önce açıklansın'

10.06.2026 16:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
CHP'de il kadın kolları başkanından ortak bildiri: 'Kurultay tarihi 25 Temmuz'dan önce açıklansın'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde görev yapan 76 İl Kadın Kolları Başkanı, parti içi gündeme ve Türkiye'nin siyasi atmosferine dair ortak bir yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, kurultay tarihinin vakit kaybedilmeksizin ilan edilmesi istenirken, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tam destek mesajı verildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

"Kadınlar Kurultaya, CHP İktidara Hazır!" sloganıyla paylaşılan ve "Eşitlik, Adalet ve Demokrasi inancımızla" vurgusuyla başlayan bildiride, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi duruma ve parti içi tartışmalara yönelik net mesajlar yer aldı.

Cumhuriyet kadınlarının hayatın her alanında direndiği belirtilen açıklamada, partiyi ve demokrasiyi felç etme girişimlerine karşı tarihi bir sorumlulukla ses yükseltildiği ifade edildi. Siyasetin mahkeme salonlarına sıkıştırılarak örgütün iradesinin ipotek altına alınmaya çalışıldığına dikkat çekilerek, "Çözüm yaratılmak istenen kaosta değil; partimizin en demokratik ve meşru alanı olan kurultayımızda halkın ve örgütün sesine kulak vermektir" denildi.

Image

KURULTAY İÇİN 25 TEMMUZ VURGUSU

Bildirinin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise kurultay takvimine yönelik çağrı oldu.

76 İl Kadın Kolları Başkanı, partinin geleceğini şekillendirecek kurultayın tarihinin, 25 Temmuz 2026'dan önce olacak şekilde vakit kaybedilmeksizin ilan edilmesini "örgütün en net ve ortak talebi" olarak duyurdu.

ÖZEL VE İMAMOĞLU'NA NET DESTEK

Parti içi ayrışmaya tahammül olmadığı vurgulanan ortak açıklamada, yürüyüşün öncüleri açıkça ilan edildi:

"Bizim yürüyüşümüz, örgütün egemenliğini ve halkın değişim arzusunu iktidara taşıma yürüyüşüdür. Bu yürüyüşün öncüleri; seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'dur."

"TÜRKİYE'NİN KAYBEDECEK TEK BİR GÜNÜ YOK"

Asıl meselenin geçim derdiyle boğuşan milyonlar, yaşam hakkını savunan kadınlar ve çocukların geleceği olduğu hatırlatılan bildiri, şu ifadelerle son buldu:

"Türkiye'nin kaybedecek tek bir günü bile yoktur. Biz kadınlar, inancımız ve emeğimizle Cumhuriyet Halk Partimizi önce kurultaya, sonra da iktidara taşımaya kararlıyız. İrademiz Örgüt, Gücümüz Millet, Yolumuz İktidardır!"

İlgili Konular: #CHP #CHP Kadın Kolları

İlgili Haberler

Butlan davasını açan Lütfü Savaş, CHP genel merkezine geldi: 'Atanan arkadaşlara hayırlı olsun diyeceğim'
Butlan davasını açan Lütfü Savaş, CHP genel merkezine geldi: 'Atanan arkadaşlara hayırlı olsun diyeceğim' Mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim” sözlerinden bir gün sonra davayı açan Lütfü Savaş, CHP genel merkezine “hayırlı olsun” ziyaretine geldi.
CHP'li Kılıç, öğretmen Koparan'ın ölümünü Meclis gündemine taşıdı
CHP'li Kılıç, öğretmen Koparan'ın ölümünü Meclis gündemine taşıdı CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yaparken yaşamını yitiren 24 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüne ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Kılıç, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini belirtti.
CHP'li Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na 'Halk TV' tepkisi: 'TGRT'ye teşekkür edip...'
CHP'li Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na 'Halk TV' tepkisi: 'TGRT'ye teşekkür edip...' Halk TV ile sahibi Cafer Mahiroğlu'nu hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Ali Mahir Başarır, "3 yıldır bu kumpası yapan, bu iftiraları atan, bu yayınları yapan TGRT'ye teşekkür edip; Halk TV'yi hedef göstermek utanmazlıktır. Bunu asla ve asla kabul edemeyiz" dedi.