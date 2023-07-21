CHP delege seçimlerinde kavga çıktı!
Aydın’da, CHP Efeler İlçe Başkanlığı’nda delege seçimlerinde gerginlik yaşandı. İlçe başkan adaylarından Altan Kemerci, yaşanan arbededen sonra adaylıktan çekildi.
CHP Efeler İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen delege seçiminde ortam gerildi. Seçim öncesi ilçe başkan adaylarından Altan Kemerci ile mevcut başkan Polat Bora Mersin’e destek veren gruplar arasında, “parti tüzüğü” tartışmaları sebebiyle arbede çıktı.
Tartışmada bazı partililer, sandalye ve su şişesi fırlattı. Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.
Seçimlerin, CHP değerlerine aykırı olduğunu söyleyen Kemerci, “Ben bu sıcakta, fiziki şartları uygun olmayan ortamda seçim yapılmasına karşıyım. Ben adaylıktan çekiliyorum.” dedi.
Mersin ise parti binasında ilk kez delege seçimi yapılıyormuş gibi bir algı yaratıldığını savundu.
Tüzüğe aykırı uygulamalarının olmadığını iddia eden Mersin, “Daha kimsenin önüne zarf koymadık. Henüz seçim başlamadı. Kendileri, seçimden bu şekilde partiye zarar vererek kaçmayı, partiye reva gördüler.” ifadesini kullandı.
Yaşanan gerginliğin sonlanmasının ardından parti üyeleri, delege seçimi için oy kullandı.
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