CHP'li Akay'dan orman köylülerinin sorunları için önerge

Yayınlanma: 21.07.2023 - 17:55

Güncelleme: 21.07.2023 - 18:33

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, orman köylülerinin sorunlarının araştırılması, sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin tespit edilmesi amacıyla TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.

Orman köylülerinin devletin sağlamış olduğu imkânlar ölçüsünde geçimini ormanlardan sağlamaya çalıştığına, yaşamlarını sürdürebilmeleri için de gerekli koşulların yine devlet tarafından sağlanması gerektiğine vurgu yapan Milletvekili Akay, özellikle orman köylülerinin kentlere göç etmeye başladığına dikkat çekti.

KARABÜK’TEKI ORMAN KÖYLÜLERİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye’nin en büyük blok ormanlarına sahip ili, yüzölçümüne düşen ormanlık alan bakımından da birinci sırada yer alan Karabük’teki orman köylülerinin önemine vurgu yapan Milletvekili Akay, “Anayasa’sında ormanlar ve orman köylüsü ile ilgili bu kadar detay bulunan tek ülke Türkiye’dir. Fakat maalesef orman köylülerimiz kaderleriyle baş başa bırakılmış durumda. Orman köylüsü: bulunduğu ormandaki ağaçlandırmada, bakım işlerinde ve üretimde en temel iş gücü kaynağı, orman yangınları karşısındaki en önemli destek gücü, ormanda yetişen odun dışı ürünlerin ekonomiye kazandırılmasındaki kilit kişilerdir” dedi.

ORMAN KÖYLÜSÜ MÜTEAHHİTLERIN İŞÇİSİ HALİNE GETİRİLDİ

Orman köylüsünün kar elde etmekten öte masraflarını dahi karşılayamaz hale geldiğine dikkat çeken Milletvekili Akay, “Son yıllarda uygulanan yanlış politikalar nedeniyle orman üretimi primleri teşvikler ve taban birim fiyatlarının düşük olması ve taban fiyatlarının düşük olması, benzin ve mazot fiyatlarına yapılan fahiş zamlar sonucunda orman köylüsü kar elde etmekten öte masraflarını dahi karşılayamaz bir noktaya gelmiştir. Orman köylüsü adeta müteahhitlerin işçisi haline getirilmiştir. Yapılan düzenlemeler orman köylüsünün gelirini artırmaya yönelik olması gerekirken gelinen nokta yüklenici ve taşeronun daha fazla kar elde etmesine yönelik olduğu görülmektedir. Bu uygulamalardan vazgeçilerek orman köylüsünün hak ettiğini alabilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

ORMAN KÖYLÜLERİNİ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAK POLİTİKALAR ÜRETİLMELİ

Milletvekili Cevdet Akay ve 20 CHP’li Milletvekili’nin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan araştırma önergesinde, “Orman köylülerine önemli bir gelir getiren kesim ücretlerinin yeterli olmadığı, kesim ücretlerinin daha üst seviyelere çekilmesi gerekmektedir. Son yıllarda kadastro çalışmaları yapılan bu köylerde çalışmaların aksamasının sebebi, mevzuat gereği bu arazilerin çoğunlukla hazine adına tespit ve tescil edilmesinden doğan karışıklıklar ile arazi ölçmelerinde karşılaşılan güçlüklerdir. Açılacak araştırma komisyonuyla orman köylülerimizin sorunları hızlı bir şekilde araştırılmalı ve çözüm önerileri bir an önce tespit edilerek orman köylülerini yeniden ayağa kaldıracak politikalar üretilmelidir” ifadelerine yer verildi.

ARAŞTIRMA ÖNERGESİ’NDE KİMLERİN İMZASI VAR?

İlk imzacısı Milletvekili Cevdet Akay’ın olduğu araştırma önergesine imza atan diğer milletvekilleri ise şu şekilde:

Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ordu Milletvekili Seyit Torun, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, İstanbul Milletvekilleri Özgür Karabat ve Gamze Akkuş İlgezdi, İzmir Milletvekilleri Ahmet Tuncay Özkan ve Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun ve Gizem Özcan, Ankara Milletvekilleri Deniz Demir ve Gamze Taşcıer, Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin Ve Burhanettin Bulut, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Edirne Milletvekili Ediz Ün, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu.