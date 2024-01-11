CHP’nin Çatalca adayı belli oldu: Erhan Güzel

Yayınlanma: 11.01.2024 - 17:34

Güncelleme: 11.01.2024 - 17:34

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarından 12’si daha kesinleşti. Buna göre, İnşaat Mühendisi Erhan Güzel, CHP’nin Çatalca Belediye Başkan Adayı olarak belirlendi.

Kararın ardından sosyal medyada bir paylaşım yapan Güzel, “Bugün bana verilen bir haberle, hayatımın en büyük sorumluluğunu alırken; en gurur dolu, en onur verici gününü de beraberinde yaşıyorum. Bu sevincimi ve bu heyecanımı sizinle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.

ÖZEL, İMAMOĞLU VE PARTİ ÖRGÜTÜNE TEŞEKKÜR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in öncülüğündeki Parti Meclisi’nin takdirleriyle Çatalca Belediye Başkanlığına adayı olduğunu ifade eden Güzel, “Öncelikle bize güvenerek bu onurlu göreve layık gören saygıdeğer Genel Başkanımıza, parti meclisimize ve değerli örgütümüze teşekkürü bir borç biliyorum. 2009 yılında Çatalca‘da başlayan belediyecilik tecrübeme ilave olarak, 2019 yılında İstanbul için başladığı ve 4,5 yıl yılmadan, yorulmadan ortaya koyduğu hizmet maratonunda bize de yol arkadaşı olma şansını tanıyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu‘na da çok teşekkür ediyorum” dedi.

"EN BÜYÜK TEŞEKKÜR ÇATALCA’YA"

“En büyük teşekkürü ise beni hiç bir zaman yalnız bırakmayan ve destekleri ile geçmişten bugüne Çatalca’mıza hizmet etme şansını bana veren siz değerli ailem Çatalca’ma borçluyum” diyen Güzel, “Şimdi bir evladınız olarak Çatalca’mız için yeni bir yola çıkma, yeni bir başlangıç yapmanın zamanıdır. Allah‘ın izni siz değerli hemşerilerimizin destekleriyle Çatalca’mızın doğal güzelliklerine, zengin kültürüne ve şanlı tarihine yakışır bir belediye başkanı olmak için daha çok çalışma zamanı. Daha güzel yarınlar için, daha güzel bir Çatalca için; şehrimizi daha yaşanabilir daha adil bir yer haline getirmek için, üreten kent Çatalca, yöneten kent Çatalca, planlı kent Çatalca, güzel bir kent Çatalca diye çıktığımız bu yolda ilçemizi hep birlikte daha güzel günlere taşıyacağız” diye konuştu.

‘ÇALINMADIK KAPI, SIKILMADIK EL BIRAKMAYACAĞIZ’

Konuşmasında seçim kampanyasının katılımcı yönüne de vurgu yapan Güzel, “Hiç kimseyi geride bırakmadan, tüm hemşerilerimizle hep yan yana, omuz omuza çalışarak, 39 mahallemizde çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Bu yolda tüm gönülleri kazanarak, hep birlikte sevgi, büyük bir beraberlik ve dayanışma içerisinde yürüyeceğiz. Çatalca’mız çok daha fazlasını, çok daha güzelini hak ediyor. Ailem dediğim ailem bildiğim Çatalca için en iyi hizmetleri gerçekleştirmek ve Çatalcalıları sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile tekrar buluşturmak için bu göreve hazırız. Rabbim bizleri mahcup etmesin, Yolumuz açık olsun” diyerek sözlerini noktaladı.