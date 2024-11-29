CHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi: Özgür Özel'den 'Akın Gürlek' soruşturmasına ilk tepki

Yayınlanma: 29.11.2024 - 16:28

Güncelleme: 29.11.2024 - 16:42

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel BaşkanlarıTülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi.

Görüşme, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

CHP lideri Özel’e Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ile Gökçe Gökçen eşlik etti. Fotoğraf çekiminin ardından görüşme başladı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısının düzenlendi.

BAKIRHAN: "KAYYUM, HEPİMİZİN MESELESİDİR"

Bakırhan, şunları söyledi:

"Kayyum, yönetim biçimine doğru ilerliyor. Bu mesele sadece DEM Parti'nin değil, hepimizin meselesidir. Yasal düzenlemeler yapılarak bu kayyum sorunundan kurturulur."

İMRALI BAŞVURUSU

Toplantının ardından DEM Parti Eş Başkanlarına yöneltilen, "Adalet Bakanlığı İmralı ziyaretine izin verdi mi?" sorusunu yanıtlayan Bakırhan, henüz bir dönüş gelmediğini ifade etti.

ÖZEL: "HOŞ KARŞILANMADIĞINI HEP BİRLİKTE GÖRÜYORUZ"

Özgür Özel ise şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye genelinden ilk günler yaratılan algının oldukça değiştiğini ve anket değerlendirmelerinde kayyum atamanın hoş karşılanmadığını hep birlikte görüyoruz.

Bu günlerde Meclis'teki 10 muhalefet partisi bir araya geldi ve kanun teklifi verdi. Yargı süreci tamamlanmamış olanlar için yargı süreci işler. Ama görevine devam eder."

AKIN GÜRLEK SORUŞTURMASINA İLK TEPKİ

Özel, bir gazetecinin Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle kendisi hakkında başlatılan soruşturmaya yönelik sorusunu yantıladı.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Kendisine görevi ile ilgili hakaret ettiğimi söylüyor. Sabahın köründe bir eve gitmek senin görevin mi? Öyle aynayla konuşan başsavcıdan bize de kendisine de faydası yok."

AKP'YE ÇAĞRI

Özgür Özel, MHP'li Feti Yıldız'ın kayyum düzenlemesinin düzenlemesi açıklamasını 'kıymetli' bulduklarını belirterek AKP'ye bir çağrıda bulundu.

Özel, "Yeni kayyum adımlarının milletin vicdanında yeri yok. Yasal çalışmayı 9'unda görüşmeye başlayıp, Meclis bütçe görüşmelerine girmeden önce yapabiliriz. Geçen hafta muhalefetin attığı bu adıma AKP'nin olumlu adımını bekliyoruz. MHP'den ayrışmayan bir adım bekliyoruz" dedi.

"MECLİS'TE GÖRÜŞÜLMESİ GEREK"

Özel, Kürt sorunun çözümü tartışmalarına ilişkin ise "Biz şeffaf, samimi bir sürecin yönetilmesini sürecin de Meclis'te görüşülmesi gerektiğini söyledim. Şehit ailelerinin ve gazilerin de sürece dahil olmasını söylemiştim ama bunu siyasete alet edilmesini siyasi menfaatlere dönüştürülmesine yönelik hakkımızı helal etmeyiz dediler" diye konuştu.