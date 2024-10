CHP, DEM Parti, TİP ve Saadet Partisi'nden AYM Başkanı Özkaya'ya ziyaret

Yayınlanma: 02.10.2024 - 17:30

Güncelleme: 02.10.2024 - 17:39

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, beraberindeki DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil muhalefet partilerinin grup başkanvekilleriyle birlikte Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya’yı ziyaret etti. Başarır, "Önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Can Atalay konusundaki hassasiyetimizi Meclis'te bu gündemin bitmeyeceğini ve tükenmeyeceğini bir kez daha belirttik. AYM'nin kararlarının uygulanmasının önemini ve bunun vurgulanmasını AYM'de de bu gündemin devam etmesinin gerekliliğini anlattık. Bu konuda ısrarımız devam edecek. Buradan Barolar Birliği ile görüşeceğiz. Yarın Yargıtay Başkanı'yla görüşülecek" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, muhalefet partilerinin grup başkanvekilleriyle birlikte AYM Başkanı Kadir Özkaya’yı ziyaret etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren ziyaretin ardından açıklama yapan Başarır, şunları söyledi:

"Bu gün dört parti grubu adına dört arkadaşımızda AYM'yi ziyaret ettik. Başkan ve üyelerle önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Can Atalay konusundaki hassasiyetimizi Meclis'te bu gündemin bitmeyeceğini ve tükenmeyeceğini bir kez daha belirttik. AYM'nin kararlarının uygulanmasının önemini ve bunun vurgulanmasını AYM'de de bu gündemin devam etmesinin gerekliliğini anlattık. Bizi uzun uzun dinlediler. Gerçekten çok iyi karşıladılar. Ben AYM Başkanı'na ve üyelerine teşekkür ediyorum. Bu konuda ısrarımız devam edecek. Buradan Barolar Birliği ile görüşeceğiz. Yarın Yargıtay Başkanı'yla görüşülecek. Biz hukuku, hukukun üstünlüğünü, anayasanın üstünlüğünü savunan partileriz. Bu konu konuşuldu. Bir de şunu söylemek istiyorum; bazı burada görülmesi gereken kanun tekliflerinin, meclisten geçen kanunların önemine dikkat çektik. Hayvan yasasını özellikle belirttik. O da toplumun gereksinimlerini ve bu konudaki tepkileri dikkate alarak öne alınacağını ve ivedi bir şekilde karar verileceğini söyledi. Umarım bu yasa da iptal olur."

"BU MESELE CAN ATALAY MESELESİ OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR''

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Koçyiğit ise şunları söyledi:

"Bugün üç grup başkanvekili ve TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil vekilimizle beraber AYM'ye bir ziyarette bulunduk. Biliyorsunuz çok uzun süredir aslında Hatay halkının iradesi olan Can Atalay'ın hem milletvekilliğinin hem Hatay halkının iradesinin gasp edilmesi gibi bir süreçle karşı karşıyayız. Tabi bu sürecin yargısal tartışmaları da oldu. Bu anlamıyla AYM'nin aslında üst üste veridği hak ihlali kararları var ki bu anlamıyla en son 22 Şubat'ta verdiği ve 1 Ağustos itibarıyla de açıklanan gerekçeli kararın kendisi aslında bugün çok açık ve net bize şunu gösteriyor; Türkiye'nin önünde iki seçenek var. Ya anayasaya, AYM kararlarına uyacaktır ya da anayasa mahkemesi kararlarını görmezden gelerek aslında anayasanın ihlalini anayasal devlet düzeninin ilga edilmesine yönelik bir adım atmış olacaktır. Bizim burada bulunan dört siyasi partinin de temel tartışması ve temel gündemi tabi ki AYM kararı, Can Atalay kararının derhal uygulanmasıdır. Ve bu konuda bizler hem Meclis'te aslında hep beraber yaptığımız ortak çağrıyla 16 Ağustos'ta Meclis'in üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi için bir özel oturum genel kurul toplantısı olmuştu. Hem orada ifade ettik hem öncesindeki bütün süreçlerde ifade ettik. Bu mesele Can Atalay meselesi olmaktan çıkmıştır. Bu Türkiye'nin hukuk devleti olup olmayacağı tartışmasıdır. Bir anayasal devlet düzeninin devam edip etmeyeceği tartışmasıdır. O anlamıyla biz meseleyi sadece bir milletvekilinin gasp edilmesinin çok ötesinde bir mesele olarak ele alıyoruz. Verimli bir görüşme olduğunu ben de ifade etmek istiyorum."

"BU MÜCADELEYİ HEP BİRLİKTE VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ''

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da şöyle konuştu:

"Bu mesele burada bitmiştir demek Türkiye'de kurumlar istediği zaman AYM kararlarına uyar istemediği zaman uymaz gibi bir sonucu doğuracak. Böyle bir sonucu kabullenemeyeceğimiz için de AYM'nin vermiş olduğu bu kararlara uyulması gerektiğine dair bu kapsamda bir ziyaret yaptık. Ben de bizi ilgiyle karşılayan ve ağırlayan AYM Başkanı'na bu arada görevinde de başarılar diliyorum ve değerli üyelerine teşekkür ediyorum. Bu mücadeleyi başkanlarımızın dediği gibi hep birlikte vermeye devam edeceğiz."

''BU BİR DARBE''

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil ise şunları söyledi:

"Bir TİP Sözcüsü olarak ifade etmek zorundayım bunu; bu görüşmenin asli konusu Can Atalay değil. Konu AKP'nin AKP'lilerin sözde hukukçularının azimle manipüle etmeye, halka yalan söyleyerek anlattıkları gibi yüksek yargı mercilerimiz arasındaki hukuki bir tartışma falan değil. Konu AKP'nin kontrolü altında tuttuğu kimi yargı unsurları eliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Anayasası'nı alenen askıya almış olması ve biz diğer siyasi partiler olarak, bu ülkenin muhalefeti olarak bunu unutturmalarına izin vermeyeceğiz. Bu geçiştirebilecekleri onlarca hukuksuz kadar basit bir şey değil. Bu bir darbe. Bu hepimizin meşruiyetini ortadan kaldıran bir iş. Ve bunu ifade ettik kendilerine."