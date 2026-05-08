CHP'den Afyonkarahisar'da Burcu Köksal toplantısı: Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı

8.05.2026 13:45:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yapılan olağanüstü toplantıda, Belediye Başkanı Burcu Köksal’a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceği iddiaları sonrası CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda olağanüstü toplantı yapıldı.

Toplantıda Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı.

ANKA'nın aktardığını göre görevden alınan Albayrak, Burcu Köksal ile yakınlığı ile biliniyor.

Murat Albayrak

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AKP’ye geçeceği yönündeki iddialar kamuoyunda gündem olmuştu.

Dün akşam CHP İl Başkanlığı ve belediye binası önünde toplanan partililer, “Başkan yapma” sloganlarıyla protesto gerçekleştirmişti.

Parti yöneticileri Köksal'a ulaşamadığını belirtirken CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz, “Maalesef belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiş, maalesef direnememiştir. Direnen belediye başkanlarımız gibi o dirayeti gösterememiştir” ifadelerini kullanmıştı.

Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceği iddiası: CHP'den dikkat çeken Afyonkarahisar çıkarması CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 8 Mayıs Cuma günü için yurttaşları Afyonkarahisar Belediyesi önüne davet etti. Başarır, "Boyun eğmiyoruz; milletin iradesini birlikte savunuyoruz!" ifadelerini kullanır iken Akdoğan ise "Bu akşam Afyonkarahisar’da konuşacaklarımız var. Açalım kutuyu. Şöyle biraz geçmişe dönelim" dedi.
Burcu Köksal’ın sessizliği CHP’lileri sokağa döktü... CHP İl Başkanı: 'Maalesef siyasi baskılara boyun eğmiştir' Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AKP’ye geçeceği yönündeki iddialar sonrası CHP İl Başkanlığı ve belediye binası önünde toplanan partililer, “Başkan yapma” sloganlarıyla protesto gerçekleştirdi. Burada, kalabalığa seslenen CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz, “Maalesef belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiş, maalesef direnememiştir. Direnen belediye başkanlarımız gibi o dirayeti gösterememiştir” dedi.
CHP'den AKP'ye geçeceği konuşuluyor: Burcu Köksal'ın 6 ay önceki sözleri tekrar gündem oldu CHP'den istifa edip AKP'ye geçeceği konuşulan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ın, daha önce CHP'den ayrılmayacağını söylediği ortaya çıktı. Köksal o dönem katıldığı bir yayında "Anadan doğma CHP’liyim. Kapıdan kovdular bacadan girdim. Ben partinin demirbaşlarından biriyim" ifadelerini kullanıyor. İşte o görüntüler...