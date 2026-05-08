CHP'den Afyonkarahisar'da Burcu Köksal toplantısı: Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceği iddiaları sonrası CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda olağanüstü toplantı yapıldı.
Toplantıda Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı.
ANKA'nın aktardığını göre görevden alınan Albayrak, Burcu Köksal ile yakınlığı ile biliniyor.
NE OLMUŞTU?
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AKP’ye geçeceği yönündeki iddialar kamuoyunda gündem olmuştu.
Dün akşam CHP İl Başkanlığı ve belediye binası önünde toplanan partililer, “Başkan yapma” sloganlarıyla protesto gerçekleştirmişti.
Parti yöneticileri Köksal'a ulaşamadığını belirtirken CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz, “Maalesef belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiş, maalesef direnememiştir. Direnen belediye başkanlarımız gibi o dirayeti gösterememiştir” ifadelerini kullanmıştı.