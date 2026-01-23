CHP'den 'Ahmet Özer' tepkisi... Murat Emir'den Devlet Bahçeli'ye: 'Ortağınız çözümü her gün biraz daha boğuyor'

CHP’li belediyelere yönelik ilk operasyon olan 30 Ekim 2024’teki operasyonla gözaltına alınıp tutuklanan ve “Kent Uzlaşısı” davası kapsamında “silahlı terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla yargılanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis kararı çıktı.

Karara karşı Cumhuriyet Halk Partisi Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci bir yazılı açıklama yaptı.

Ahmet Özer’e verilen cezanın kamuyounda “Terörsüz Türkiye” olarak bilinen sürecin inandırıcılığını zedeleyeceğini kaydeden Çiftci’nin açıklaması şöyle:

“Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında ‘kent uzlaşısı’ davasında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası kararı demokratik temsil alanında faaliyet yürüten bir akademisyenin cezalandırılmasıdır.

‘Terörsüz Türkiye’ adıyla kamuoyuna sunulan bir süreç yürütülürken, Ahmet Özer’e soyut ve çok büyük ölçüde beyanlara dayalı isnatlarla ceza verilmesi iktidarın barış ve çözüm iddiasının inandırıcılığını bir kez daha ciddi biçimde zedelemektedir.

Siyasal temasların, temsillerin ve görüşmelerin suç delili gibi değerlendirilmesi, demokratik siyasetin kriminalize edilmesi anlamına gelir. Aynı dönemde devletin en üst makamlarında yürütülen temasların meşru kabul edildiği bir ortamda, Ahmet Başkanımızın benzer temaslar nedeniyle cezalandırılması hukuk devletinin eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır.

Bununla birlikte; seçilmiş bir belediye başkanının tutuklanarak görevden uzaklaştırılması, yerine kayyım atanması ve ardından henüz kesinleşmiş olmasa dahi mahkumiyet kararıyla bu müdahalenin yargısal zemine oturtulması, yerel demokrasinin ve halk iradesinin sistematik biçimde sınırlandırıldığını göstermektedir.

Barış zemini, ancak demokratik temsilin güçlendirilmesi ve siyasal katılımın güvence altına alınmasıyla sağlanabilir. Seçilmiş temsilcilerin cezalandırıldığı bir ortamda barış söyleminin toplumsal karşılık üretmesini beklemek ise mümkün değildir.”

"ASIL SUÇ 'TERÖR' KILIFIYLA SANDIK İRADESİNİ GASPETMEK"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de Özer'e yönelik hapis kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bir yanda "iç cephe", "çözüm" deniliyor, diğer yanda Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer’e, kent uzlaşı bahane edilerek sipariş bir kararla 6 yıl 3 ay hapis cezası veriliyor!

İddianameye bakınca niyet kabak gibi ortada. Kürtlerin batıda belediyelerde yer alması, yönetimde söz sahibi olması “suç” gibi gösteriliyor. Kardeşlik hukuku böyle mi kurulur? Sorun böyle mi çözülür?

Sayın Devlet Bahçeli, bunca çağrınıza rağmen iktidar ortağınız bırakın çözüm adımı atmayı, çözüm ihtimalini her gün biraz daha boğuyor. Bu karar da bunun belgesidir. Bu memleketin herhangi şerefli bir vatandaşının, memleketin herhangi bir yerinde yerel yönetimde temsil edilmesi suç değildir! Asıl suç, sandıktan çıkan iradeyi "terör" kılıfıyla gasp etmek ve bu ülkenin eşit yurttaşlarını ötekileştirmektir.

Size boyun eğen sizden beter olsun!"