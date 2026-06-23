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CHP'den AKP'ye geçen Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'den 35 adet TOGG alımı

CHP'den AKP'ye geçen Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'den 35 adet TOGG alımı

23.06.2026 11:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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CHP'den AKP'ye geçen Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'den 35 adet TOGG alımı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasının ardından başkanvekili seçilip AKP'ye geçen Özlem Vural Gürzel, belediyeye 35 adet TOGG satın aldı. Milyonlarca liralık alım yurttaşların tepkisini çekti.
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, Belediye Meclisi'nde yapılan oylamayla CHP'den Başkanvekili seçilen ve daha sonra AKP'ye katılan Özlem Vural Gürzel'in döneminde araç filosunda dikkat çeken bir değişiklik yapıldı.

Yeni dönemde alınan kararla birlikte, Beykoz Belediyesi araç filosuna 35 adet TOGG dahil edildi. Çavuşbaşı Belediye Garajı'nda düzenlenen teslim töreniyle araçlar belediye envanterine katıldı.

"ARAÇLAR BELEDİYENİN ÖZ MALI"

Araç teslim programında açıklamalarda bulunan Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, 35 elektrikli TOGG'un hizmet filosuna eklendiğini ve bu araçların belediyenin kendi malı olduğunu ifade etti. Yapılan bilgilendirmede araçların kiralık yöntemiyle edinilmediği, doğrudan satın alınarak belediyenin mülkiyetine geçirildiği vurgulandı.

Öte yandan, 35 adet TOGG alımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yurttaşlar, Gürzel'in talimatıyla belediye bütçesinden kamu kaynakları kullanılarak yapılan bu satın alma işlemine sosyal medya platformları üzerinden tepki gösterdi.  

İlgili Konular: #TOGG #Beykoz #Özlem Vural Gürzel

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