CHP İstanbul'dan Beykoz'da 'Geçim, Özgürlük, Adalet ve Seçim' yürüyüşü

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan ve İl Başkanı Özgür Çelik'in imzasını taşıyan çağrıda, partililer ve vatandaşlar yürüyüşe davet edildi.

Paylaşımda, ekonomik sıkıntılar, adalet ve erken seçim taleplerine vurgu yapıldı.

"İMAMOĞLU'NU ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURACAĞIZ"

Yapılan açıklamada, yürüyüşün temel motivasyonlarından birinin; cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu bulunan partililer olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu ve tutsak edilen yol arkadaşlarımızı özgürlüklerine kavuşturacağız. Partimize, Genel Başkanımız Özgür Özel’e, seçilmiş belediye başkanlarımıza ve halkın iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız."

Yürüyüşün amacının geçim sıkıntısına dikkat çekmek, özgürlük, adalet ve yeni bir seçim talebini yükseltmek olduğu ifade edildi.

YÜRÜYÜŞ PROGRAMI AYRINTILARI

Vatandaşlara yapılan çağrıya göre yürüyüş programının ayrıntıları şu şekilde:

Tarih: 18 Haziran Perşembe

Saat: 19:30

Toplanma Yeri / Başlangıç: Beykoz - Sultaniye Parkı

Bitiş Noktası: Paşabahçe Meydanı