CHP'den Erdoğan'ın 'Kürt sorunu' ithamlarına anında yanıt: 'Kimsede hafıza yok sanıyor'

3.12.2025 14:01:00
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kürt sorunu' üzerinden CHP'yi hedef aldığı sözlerine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den yanıt geldi. Emir, konuyla ilgili AKP döneminde yaşananları sıralayarak "Medyasında hafıza yok diye kimsede yok sanıyor" dedi.

CHP ile DEM Parti arasında yaşanan 'cellat' polemiğine bugün partisinin grup toplantısındaki sözleriyle dahil olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a CHP'den yanıt gecikmedi.

Erdoğan, bugün CHP'yi hedef aldığı konuşmasının ilgili bölümünde "Şimdi çıkmış artık ismini duymaya bile tahammül edemedikleri selefi Kılıçdaroğlu gibi birilerini cellat olmakla itham ediyor. Neymiş, DEM Parti'nin terörsüz Türkiye sürecine katkı vermesi Stockholm Sendromu'ymuş. İnsanda biraz utanma olur. Hadi ülkeni bilmiyorsun, hadi ekonomiden, dış politikadan haberin yok insan kendi sicilini bilir. Sen ömrü boyunca hiç mi CHP'nin utanç lekeleriyle dolu tarihini okumadın. Sen kimin cellat, kimin mağdur olduğunu bilmiyor olabilirsin ama benim Kürt kardeşim biliyor. Sayın Özel bir cellat görmek istiyorsa aynaya baksın. CHP'nin geçmişine baksın" dedi. 

Erdoğan'ın bu sözlerine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya platformu X üzerinden bir yanıt verdi.

Image

 

Emir, Erdoğan'a şu sözlerle seslendi:   

"Sanırsın kayyum atayan sen değilsin.

Sanırsın seçilmiş belediye başkanlarını tutuklatan sen değilsin.

Sanırsın oyu düşünce süreci buzdolabına kaldıran sen değilsin.

Sanırsın “Kürt sorunu yoktur” diyen sen değilsin.

Sanırsın Roboski için özür dilemeyen sen değilsin.

Sanırsın AİHM kararlarına rağmen “Hamlemizi yapar işi bitiririz” diyen ve seçilmiş siyasetçileri içeride tutan sen değilsin.

Sanırsın “Batıda Kürtleri belediye meclisine sokma suçu” icat ettiren sen değilsin.

Medyasında hafıza yok diye kimsede yok sanıyor."

