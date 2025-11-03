Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'den istifa eden Saki Teker Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı yapıldı

CHP'den istifa eden Saki Teker Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı yapıldı

3.11.2025 17:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
CHP'den istifa eden Saki Teker Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı yapıldı

CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen meclis üyelerinden Saki Teker, Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Bayrampaşa Belediyesi'nin seçilmiş başkanı CHP'li Hasan Mutlu’nun tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde belediye başkanvekilliğine CHP'nin adayı İbrahim Karaman seçilmişti. 

Daha sonra mahkeme kararıyla yenilenen seçimde AKP’li İbrahim Akın başkan vekili seçilirken, belediyede dikkat çeken bir atama yapıldı.

 

CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen meclis üyelerinden Saki Teker, Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Teker'in ismi belediyenin resmi internet sitesindeki "Belediye Başkan Yardımcıları" bölümünde bugün yer aldı.

Image

CHP'den istifa eden meclis üyelerinden Ali Karahasanoğlu, Saki Teker'le birlikte sosyal medyada ağız dolusu güldükleri bir anın fotoğrafını paylaşmış ve paylaşımda “Buradan devam ediyoruz arkadaşlar” deyip Saki Teker'i etiketlemişti. 

Image

Bayrampaşa Belediyesi'nin AKP'li meclis Üyeleri Muammer Kütük ve Faruk Layık da Başkan Yardımcısı olarak atanan diğer isimler oldu. 

 

 

İlgili Konular: #Bayrampaşa Belediyesi #Hasan Mutlu

İlgili Haberler

Bayrampaşa'da halkın oyları ile seçilen Hasan Mutlu'nun görselleri belediye binasından kaldırıldı
Bayrampaşa'da halkın oyları ile seçilen Hasan Mutlu'nun görselleri belediye binasından kaldırıldı Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği için mahkeme kararı sonrası yenilenen seçimde, AKP’li İbrahim Akın'ın Başkanvekili olmasının ardından tutuklanan ve geçici olarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun görselleri belediye binasından kaldırıldı.
AKP'nin 'çöktüğü' Bayrampaşa'da, Hasan Mutlu’nun sahiplendiği kedi de binadan uzaklaştırılmak istendi
AKP'nin 'çöktüğü' Bayrampaşa'da, Hasan Mutlu’nun sahiplendiği kedi de binadan uzaklaştırılmak istendi Bayrampaşa Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Bahar Bozkurt, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan ve geçici olarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun sahiplendiği kedisi Bulut'un da binadan uzaklaştırmak istendiğini, ancak sahiplenerek olası mağduriyeti önlediklerini söyledi.
Bayrampaşa’ya çökme, genel seçimlerin provası mı?
Bayrampaşa’ya çökme, genel seçimlerin provası mı? Bayrampaşa Belediyesi’ni “ele geçirme eylemi” tam bir milli iradeyi hava cıva gören bir iktidar anlayışının tipik örneğidir.