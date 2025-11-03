CHP'den istifa eden Saki Teker Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı yapıldı

Bayrampaşa Belediyesi'nin seçilmiş başkanı CHP'li Hasan Mutlu’nun tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde belediye başkanvekilliğine CHP'nin adayı İbrahim Karaman seçilmişti.

Daha sonra mahkeme kararıyla yenilenen seçimde AKP’li İbrahim Akın başkan vekili seçilirken, belediyede dikkat çeken bir atama yapıldı.

CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen meclis üyelerinden Saki Teker, Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Teker'in ismi belediyenin resmi internet sitesindeki "Belediye Başkan Yardımcıları" bölümünde bugün yer aldı.

CHP'den istifa eden meclis üyelerinden Ali Karahasanoğlu, Saki Teker'le birlikte sosyal medyada ağız dolusu güldükleri bir anın fotoğrafını paylaşmış ve paylaşımda “Buradan devam ediyoruz arkadaşlar” deyip Saki Teker'i etiketlemişti.

Bayrampaşa Belediyesi'nin AKP'li meclis Üyeleri Muammer Kütük ve Faruk Layık da Başkan Yardımcısı olarak atanan diğer isimler oldu.