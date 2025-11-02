Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bayrampaşa’ya çökme, genel seçimlerin provası mı?
Orhan Bursalı
02.11.2025 04:00
Bayrampaşa Belediyesi’ni “ele geçirme eylemi” tam bir milli iradeyi hava cıva gören bir iktidar anlayışının tipik örneğidir.

Sadece Bayrampaşa mı?

Gaziosmanpaşa’dan, Büyükçekmece’den, Beykoz’dan ve İstanbul’daki tutuklu diğer belediyelerden tutun Aydın Büyükşehir’e kadar... Hepsinin öyküsü birbirine benzer.

Ekrem Bey’in tutuklanması ise apayrı bir roman konusu.

Zerre kadar yasa yok hukuk yok.

Tamamen düşman muamelesi. Yahu Atatürk bile çarpıştığı düşmanın generaline insan gibi muamele edip serbest bıraktı.

Yazılı olmayan göstermelik bir hukuk kılıfı altında sürüyor her şey.

Şu “casusluk” uydurması ise herkese ağzını açık bıraktırdı. Önceki davalarla kıyasla neredeyse 5 basamak yukarı atladı.

DAHA NELER Mİ?

Önümüzde iki yıl var. Bu davaları uyduranlar sanki şu mesajı veriyor: Durun bakalım bunlar daha başlangıç. Bu yönetim tarzı 2017’de dur durağı, denetimi, dizgini falan olmayan başkanlık sisteminin gelmesiyle başladı. Ersin Bey 2017 sultanizmin başlangıcıdır diyor.

Yasaları uygulamamak... Anayasayı takmamak... Keyfi siyasi mahkemeler kurmak...

Bunlara adeta “ihtilal -yani özelmahkemeleri” de diyebilirsiniz.

Eş, dost, sadık tanıdık... Yani nepotizmin dik âlâsıyla, tıpkı askeriyede olduğu gibi emir demiri keser mantığıyla sıkı ve tam merkezi bir hiyerarşi.

Böyle bir rejim tabii ki bu ne yaa, bağımsız ve özerk belediye mi olurmuş diyecektir.

Seni suçlu görüyorsam suçlusun.

Veya suçlu olmadığını sen kanıtlayacaksın...

Sonra da: Gördün mü kanıtlayamıyorsun, o halde alacaksın cezayı.

KIYASLAMAYA BAKIN!

Özgür Özel çok rasyonel görüyor: Bu süreçte daha çok şey yaşayacağız diyor, “Ama durum, Kurtuluş Savaşı verildiği koşullardan daha kötü değil...”

Kıyaslamaya bakar mısın. En kötüsüne hazırlıklı olmak.

Bu bağlamda akla gelen temel soru şu: Acaba yaşadıklarımız seçim sürecinin sonuna doğru yaşayacaklarımızın birer provası mı?

“Sultanizm”de şüphesiz ki sandık falan yoktur.

Ama burada henüz sandık var gibi. Henüz meşruiyetini oradan alıyor gibi.

‘HALKA GÜVENİLMEZ’ DERSİ

Gerçi 2019 yerel seçimlerinde İmamoğlu’na mazbatanın verilmemesi için çok şey yapıldı. YSK eliyle yine özel seçim, salt İBB başkanlık seçimi yapıldı.

Fakat İstanbullunun vicdanı devreye girdi ve 850 bin fark yedi iktidar.

Buradan ve sonraki 2014 yerel seçimlerinden çıkardıkları en önemli ders, “kardeşim halka güvenilmez, o ne yapacağını bilemez, zerre kafası çalışmaz ve oyunu nasıl kullanacağını şaşırır.”

İktidar bu düşünceyle olsa gerek, bir “sandık ve yanlış halkoyu düzeltmesi” yapıyor, İmamoğlu ve CHP belediyelerine el koyma girişimleriyle.

Bayrampaşalı AKP adamı, bu kafayla Bayrampaşalılara belediyeyi kendilerine teslim ettikleri için teşekkür ediyor.

EVET BU SANDIK BELASI

Bazı kendilerini bilmezler, nerede yaşadıklarının ayırdında olmayan komplocular, “Bir sıkıyönetim ilanıyla İktidara ebedi el koyma ve varolan sistemi askıya alma, sultanizmin ikinci aşaması olarak gerçekleşebilir” zırvalarını ileri sürüyor.

Bu komplo teorisine yüz vermezsek, daha gerçekçi şeyler düşünebiliriz. Ama sandığa varıncaya kadar, çok şey olabilir. Eski YSK 2 milyondan fazla mühürsüz oyu geçerli saymadı mı? Eğer beş milyona ihtiyaçları olsaydı, beş milyon ne idüğü belirsiz oyu da geçerli sayarlardı.

***

Sandık itirazlarını değerlendirecek olan benim... Tanrı o anda bana bu çoğunluk gücünü bahşedecektir. İlan edilecek sonuçlara itiraz yolları kapalıdır.

Yapacaklarımız, yaptıklarımızın teminatıdır.

***

Trenden son durakta indik, o artık meçhule doğru yol alıyor.

***

Burada yazılanların olabileceğine inanan varsa, karamsar ve umutsuzlardır.

Onlarla hiçbir ilişkimin olmadığını ilan ederim.

Türkiye kuruluşuyla birlikte, eski gemileri yakmış ve geri dönülmez bir yola koyulmuştur. Bu arada olanlar ise bir reklam arasıdır sadece.

#AKP #CHP #Operasyon #bayrampaşa

