CHP'den olağanüstü kurultay öncesi Anıtkabir ziyareti: 'Milli irade gaspı ve hukuk dışı uygulamalar karşısında...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığında yarın yapılacak 22’nci Olağanüstü Kurultay öncesi Anıtkabir’i ziyaret etti.

Tören, Aslanlı Yol’dan yürüyüşle başladı. Ardından Yücel, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından heyet, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

Deniz Yücel, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk...

Sayın Genel Başkanım, CHP 22'nci Olağanüstü Kurultay'ımızı gerçekleştirmeden önce her kademeden yöneticilerimizle birlikte huzurunuzdayız. İki büyük eserinizden birisi olan CHP'nin ilkeleri ışığında dün olduğu gibi bugünde milli iradenin, adaletin ve özgürlüğün yılmaz savunucusu olmaya devam ediyoruz. Memleketin içinde bulunduğu zorlu koşullar, yaşanan milli irade gaspı ve hukuk dışı uygulamalar karşısında rehber edindiğimiz Cumhuriyetin kuruluş değerlerinden bir milim dahi sapmadan; açtığınız yolda, gösterdiğiniz hedefe ilk günkü azim ve kararlılıkla yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Ve huzurunuzda halkımızın hak ettiği gibi adaletin tüm mekanizmalarının işletildiği, barış içinde özgür bir Türkiye'ye kavuşturacağımızın sözünü veriyoruz.

Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, size ve silah arkadaşlarınıza ve kurucu kadrolarımıza minnetlerimizi sunuyoruz. Tüm şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş tüm yurttaşlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şadolsun."

CHP KURULTAYA GİDİYOR

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı, 21 Eylül Pazar günü Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

CHP'nin kayıtlı 1300'ü aşkın delegesi, başta genel başkan olmak üzere 60 kişiden oluşan Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri hakkında ayrı ayrı güven oylaması yapacak. Ardından genel başkan ile PM ve YDK'nin asıl ve yedek üyeleri seçilecek.