CHP'den seçilip DEVA'ya geçti: Sadullah Ergin 3 yılda 3 kez konuşup 9 milyon TL kazandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan kumpas davaları sırasında Adalet Bakanlığı görevinde olan, bugün ise DEVA Partisi saflarında Ankara Milletvekili olarak siyasette yer almayı sürdüren Sadullah Ergin'in Meclis faaliyetleri gündem oldu.

2023 seçimlerinde CHP listelerinden Meclis'e giren Ergin, seçildiğinden bu yana 3 kez TBMM kürsüsüne çıktı, 3 kanun teklifi verdi.

Sözcü'nün haberine göre, TBMM’ye de ender olarak gelen Ergin’e 3 yılda 9 milyon lira maaş ödendi. Ergin, Genel Kurul çalışmalarına ve yasama faaliyetlerine katılmıyor.

ADAYLIĞA BÜYÜK TEPKİ

2009-2013 yılları arasında Ergenekon ve Balyoz davaları sırasında AKP’nin Adalet Bakanı olan Ergin, Mayıs 2023’te CHP listesi ve Millet İttifakı kontenjanından, Ankara Çankaya’dan aday gösterildi.

CHP seçmeni “Atatürk’ün Çankaya’sında TSK’ya kumpasta yer alan mı oy vereceğiz?” diye tepki gösterdi. Dönemin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ergin’in adaylığının geri çekilmesi istendi. Ancak Ergin’in başka partinin adayı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu müdahale etmedi. Liste kesinleşti, Ergin milletvekili seçildi.

3 TEKLİF VERDİ, 9 MİLYON ALDI

Üç yılda sadece “Afet Sigortaları, Belediyeler ve Afetler” konusunda 3 ayrı kanun teklifi verdi. Genel Görüşme, Meclis Araştırması önergesi hazırlamadı. Ender toplanan Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu ve Anayasa Adalet Karma Komisyonu üyesi oldu. 3 yılda milletvekili ve emekli vekil maaşı olarak toplam 9 milyon lira aldı. Halen ayda 450 bin lira alıyor.