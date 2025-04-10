Barış Pehlivan'dan Ağırel ve Soykan'a gözaltı açıklaması: 'Balyoz ve 'Ergenekon kumpaslarını hatırlattı!'

Yayınlanma: 10.04.2025 - 14:39

Güncelleme: 10.04.2025 - 14:41

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, operasyonun zamanlamasına ve yöntemine dikkat çekerek, “Bu sabahki operasyon bana doğrudan Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını hatırlattı. O dönemden hiç ders alınmamış. Tam tersine, aynı yöntemler bugün tekrar devrede” dedi.

Pehlivan, Ağırel ve Soykan'ın daha önce ifade vereceklerini savcılığa bildirmelerine rağmen sabah saatlerinde evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmalarının, kamuoyunu bilgilendiren gazetecilerin susturulması amacı taşıdığını vurguladı. “Asıl hedef halkın haber alma hakkıdır,” diyen Pehlivan, yaşananları gazetecilik faaliyetlerine yönelik sistematik bir baskı olarak değerlendirdi.