Barış Pehlivan'dan Ağırel ve Soykan'a gözaltı açıklaması: 'Balyoz ve 'Ergenekon kumpaslarını hatırlattı!'
Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel ve gazeteci Timur Soykan bu sabah saatlerinde evlerine düzenlenen şafak baskınıyla gözaltına alındı. Savcılığın daha önce ifade vermeye çağırdığı ve bugün saat 13.00’te adliyeye gitmesi beklenen iki gazetecinin sabah erken saatlerde gözaltına alınması, basın ve hukuk çevrelerinde sert tepkilere yol açtı. Cumhuriyet TV’ye konuşan gazeteci Barış Pehlivan "hukuk dışı" ve "sindirme operasyonu" olarak nitelendirdi.
Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, operasyonun zamanlamasına ve yöntemine dikkat çekerek, “Bu sabahki operasyon bana doğrudan Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını hatırlattı. O dönemden hiç ders alınmamış. Tam tersine, aynı yöntemler bugün tekrar devrede” dedi.
Pehlivan, Ağırel ve Soykan'ın daha önce ifade vereceklerini savcılığa bildirmelerine rağmen sabah saatlerinde evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmalarının, kamuoyunu bilgilendiren gazetecilerin susturulması amacı taşıdığını vurguladı. “Asıl hedef halkın haber alma hakkıdır,” diyen Pehlivan, yaşananları gazetecilik faaliyetlerine yönelik sistematik bir baskı olarak değerlendirdi.
Etiketler: #Barış Pehlivan #Murat Ağırel #Timur Soykan #gözaltı
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