CHP Denizli milletvekili adayları kim? 2023 CHP Denizli milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Denizli milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Denizli milletvekili adayları kim? CHP Denizli milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Denizli milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Denizli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Denizli milletvekili adayları kim? CHP Denizli milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Denizli milletvekili adayları tam listesi...
CHP DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Gülizar Biçer Karaca
Şeref Arpacı
Sema Silkin Ün
Adil Demir
Sedat Demirci
İlhan Özcan
Ayşe Hazer
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