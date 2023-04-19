CHP Denizli milletvekili adayları kim? 2023 CHP Denizli milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:52

Güncelleme: 19.04.2023 - 20:52

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Denizli milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Denizli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Denizli milletvekili adayları kim? CHP Denizli milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Denizli milletvekili adayları tam listesi...

CHP DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Gülizar Biçer Karaca





Şeref Arpacı





Sema Silkin Ün





Adil Demir





Sedat Demirci





İlhan Özcan





Ayşe Hazer