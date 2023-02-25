CHP, deprem bölgesindeki çocuklar için komisyon kurdu

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giderek çalışmalara destek veren CHP, bundan sonraki süreçte milletvekillerini üç farklı grup altında toplayarak çalışmalarını sürdürme kararı aldı. Bölgedeki çocuklarla ilgili komisyonda görev yapan CHP’li Bankoğlu, depremzede çocuklarla ilgili her süreci takip edeceklerini vurguladı.

Depremzede çocukların İHH villalarına yerleştirildiği iddialarını anımsatan Bankoğlu, “Bu durum ilk iddia edildiğinde, bakanlık ve İHH önce bunu yalanlamıştı. Sonra açılan davalar ve verilen soru önergelerinin ardından, iddiaları kabul etmek zorunda kaldılar. Bu defa da bu villadaki çocukların refakatsiz olmadığını, bir sorunlarının olmadığını söylemeye başladılar. Burada asıl sorun, kurum ve kuruluşlara olan güvenin sarsılmasıdır” dedi.

(Aysu Bankoğlu)



Bu gibi olayların takipçisi olacaklarını belirten Bankoğlu, “Şimdi Sakarya’da depremzede çocukların Diyanet eliyle cemaatlere bağlı Kuran kursuna yerleştirildiği iddia ediliyor. Bakan Hanım (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık) ne derse desin, güvenilirliğini kaybetmiş durumdadır. Bizler bu işin peşini bırakmayacağız” diye konuştu.

‘ACİL İHTİYAÇLAR’

Bölgede kalarak çalışmalarını sürdürecek gruba ilişkin bilgi veren CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise, “Nerede sorun ve ihtiyaç varsa orada olacağız. Depremden etkilenen çocuklarımıza burs imkanı sağlıyoruz. Antep’te Antalya Büyükşehir Belediyesi burada günlük 40 bin üretim kapasiteli fırın devreye sokacak. Aynı şekilde seyyar tuvalet, duş, berber ve kütüphane hizmetini burada hızla sağlayacağız. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği ile de depremden etkilenen yurttaşlarımıza psikolojik destek sağlayacağız” dedi.

(Aylin Nazlıaka)



Bölgede ekonomi, tarım, sağlık gibi başlıklarda çalışmakla görevlendirilen milletvekilleriyle de koordineli çalışacaklarını aktaran Nazlıaka, “Sanayi odası başkanıyla bir toplantımız oldu. Ekonomi grubumuzla ekonomi odaklı meslek örgütlerini ziyaret edeceğiz. Tarım grubumuzla ziraat odası başkanlarını, il-ilçe tarım müdürlüklerini ziyaret edeceğiz. Yani kısaca tematik olarak da çalışacağız” bilgisini paylaştı.

(Kadim Durmaz)



ZİYARETLER BAŞLAYACAK

Farklı illere yerleştirilen depremzedeleri ziyaret edecek grupta yer alan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz da, “Pazartesi günü ziyaretlere başlayacağız. Biz gidene kadar il başkanlarımız AFAD’tan, Aile Bakanlığı’nın il müdürlüklerinden depremzedelerin yerleştirildiği yerleri, yaşam koşullarını, çocuklarının eğitim durumlarını, temel ihtiyaç durumlarını öğrenecek. Kendi ağızlarından ilettikleri sıkıntıları da dinleyeceğiz. Acil müdahale edebileceğimiz konularda yardımcı olacağız” dedi.