CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'na kayyum atandı

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:34

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır İl Başkanlığı'na Gönül Özel’in yerine kayyum atandı. Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce görülen celsede, CHP Diyarbakır İl Başkanlığına Canan Tanış, Behçet Gezer, Muzaffer Değer, Mehmet Beşir İpekçi, Devrim Budak ve Süleyman Berberoğlu kayyum olarak atandı.

Mahkeme, kayyum olarak atanan yönetime en kısa sürede genel kurul çağrısı yapmaları için yetki ve izin verilmesini de kararlaştırdı.

Ankara 9. Sulh Mahkemesi'nin aldığı karar gerekçesinde, “Diyarbakır CHP İl Başkanlığına Canan Tanış, Behçet Gezer, Muzaffer Değer, Mehmet Beşir İpekçi, Devrim Budak, Süleyman Berberoğlu şahısların kayyum olarak atanmasına ve en kısa sürede genel kurul çağrısı yapmaları için yetki ve izin verilmesine, 10. Sulh Mahkemesi’nin birleşen 2021/1971 esas sayılı dosyanın dosyamızdan başka bir esasa kaydının yapılmasına dair davacı asil ve davalı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda verilen karar, HMK 345 maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta süre içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar usulen okunup, anlatıldı” denildi.

ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

CHP'nin görevden alınan İl Başkanı Gönül Özel, yaptığı yazılı açıklamada, mahkemenin kararına karşı, istinaf mahkemesine başvuruda bulunacaklarını belirtti.

Özel, şunları kaydetti:

"Benim görevden aldığım ilçe başkanları olağanüstü kongreye götürmek için imza topladı. Genel merkez kongre kararı almayınca, mahkemeye verdiler. Mahkeme de kayyum atanması yönünde karar vermiş. Mahkemeden böyle bir karar çıkmış olması bizim çalışmalarımızı yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Teşkilatımız çalışmalarına devam edecek."