CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'na kayyum atandı
Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına ve heyetin yasal sürede kongre yapmasına karar verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır İl Başkanlığı'na Gönül Özel’in yerine kayyum atandı. Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce görülen celsede, CHP Diyarbakır İl Başkanlığına Canan Tanış, Behçet Gezer, Muzaffer Değer, Mehmet Beşir İpekçi, Devrim Budak ve Süleyman Berberoğlu kayyum olarak atandı.
Mahkeme, kayyum olarak atanan yönetime en kısa sürede genel kurul çağrısı yapmaları için yetki ve izin verilmesini de kararlaştırdı.
Ankara 9. Sulh Mahkemesi'nin aldığı karar gerekçesinde, “Diyarbakır CHP İl Başkanlığına Canan Tanış, Behçet Gezer, Muzaffer Değer, Mehmet Beşir İpekçi, Devrim Budak, Süleyman Berberoğlu şahısların kayyum olarak atanmasına ve en kısa sürede genel kurul çağrısı yapmaları için yetki ve izin verilmesine, 10. Sulh Mahkemesi’nin birleşen 2021/1971 esas sayılı dosyanın dosyamızdan başka bir esasa kaydının yapılmasına dair davacı asil ve davalı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda verilen karar, HMK 345 maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta süre içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar usulen okunup, anlatıldı” denildi.
ÖZEL'DEN AÇIKLAMA
CHP'nin görevden alınan İl Başkanı Gönül Özel, yaptığı yazılı açıklamada, mahkemenin kararına karşı, istinaf mahkemesine başvuruda bulunacaklarını belirtti.
Özel, şunları kaydetti:
"Benim görevden aldığım ilçe başkanları olağanüstü kongreye götürmek için imza topladı. Genel merkez kongre kararı almayınca, mahkemeye verdiler. Mahkeme de kayyum atanması yönünde karar vermiş. Mahkemeden böyle bir karar çıkmış olması bizim çalışmalarımızı yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Teşkilatımız çalışmalarına devam edecek."
Video Haberler
- Ayçiçeğindeki tırtıl istilasına karşı çağrı
- Yıldız futbolcuya polis şoku!
- Hırsız balkondan kendisine fırlatılan tencereyi de çaldı
- ABD'de havalimanında 2 uçak çarpıştı, 4 ölü
- Duruşma öncesi silahlı saldırı girişimi
- ABD'de AVM'ye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
- Meteoroloji ve AFAD uyardı: Fırtına geliyor
- Tüm mesajları ifşa etti! Ölen eşinin kardeşinden tehdit
- Sosyal medyada paylaştığı görüntülerle kendini ele verdi
- İstanbul Kadıköy'de ağaç devrildi, yol kapandı
En Çok Okunan Haberler
-
- YKS sonuçları açıklandı!
- Duygusal bağ koptu!
- Şeyhleri öldü cemaat karıştı: 'Kaset' tehdidi
- Maske zorunluluğu geri geliyor
- Erdoğan'ın ziyaretlerine erteleme
- 'Eve tırmanan hırsız'ın pantolonu çalındı
- 5’li çete lobisine ret!
- MHP'li belediye başkanı saldırıya uğradı
- İTÜ'den misafir araştırmacılara ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu: Yine tutuştun Erdoğan...