CHP Diyarbakır milletvekili adayları kim? 2023 CHP Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Diyarbakır milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Diyarbakır milletvekili adayları kim? CHP Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Diyarbakır milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Diyarbakır milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Diyarbakır milletvekili adayları kim? CHP Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi...
CHP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Ali İhsan Merdanoğlu
Abdurrahman Ergin
Cevdet Nasıranlı
İsmail Akyıl
Gönül Özel
Laleş Ertuğrul Uysal
Esra Arslan
Mahir Yılmaz
Mehmet Ali Özmen
Zeynep Deniz Erk
Özlem Kaya
Resmi İlanlar
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