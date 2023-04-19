CHP Diyarbakır milletvekili adayları kim? 2023 CHP Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Diyarbakır milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Diyarbakır milletvekili adayları kim? CHP Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:54
CHP Diyarbakır milletvekili adayları kim? 2023 CHP Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Diyarbakır milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Diyarbakır milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Diyarbakır milletvekili adayları kim? CHP Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi...

CHP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mustafa Sezgin Tanrıkulu


Ali İhsan Merdanoğlu


Abdurrahman Ergin


Cevdet Nasıranlı


İsmail Akyıl


Gönül Özel


Laleş Ertuğrul Uysal


Esra Arslan


Mahir Yılmaz


Mehmet Ali Özmen


Zeynep Deniz Erk


Özlem Kaya


Milletvekili diyarbakır CHP

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