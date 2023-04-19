CHP Diyarbakır milletvekili adayları kim? 2023 CHP Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:54

Güncelleme: 19.04.2023 - 20:54

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Diyarbakır milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Diyarbakır milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Diyarbakır milletvekili adayları kim? CHP Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi...

CHP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mustafa Sezgin Tanrıkulu





Ali İhsan Merdanoğlu





Abdurrahman Ergin





Cevdet Nasıranlı





İsmail Akyıl





Gönül Özel





Laleş Ertuğrul Uysal





Esra Arslan





Mahir Yılmaz





Mehmet Ali Özmen





Zeynep Deniz Erk





Özlem Kaya