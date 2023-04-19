CHP Düzce milletvekili adayları kim? 2023 CHP Düzce milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Düzce milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Düzce milletvekili adayları kim? CHP Düzce milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:55
CHP Düzce milletvekili adayları kim? 2023 CHP Düzce milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Düzce milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Düzce milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Düzce milletvekili adayları kim? CHP Düzce milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Düzce milletvekili adayları tam listesi...

CHP DÜZCE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Talih Özcan


Hatice Aslıhan Akbal Tüysüz


Jale Uzunhasan


Milletvekili Düzce CHP

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