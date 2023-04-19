CHP Düzce milletvekili adayları kim? 2023 CHP Düzce milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:55

Güncelleme: 19.04.2023 - 20:55

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Düzce milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Düzce milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Düzce milletvekili adayları kim? CHP Düzce milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Düzce milletvekili adayları tam listesi...

CHP DÜZCE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Talih Özcan





Hatice Aslıhan Akbal Tüysüz





Jale Uzunhasan