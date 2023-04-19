CHP Edirne milletvekili adayları kim? 2023 CHP Edirne milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Edirne milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Edirne milletvekili adayları kim? CHP Edirne milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Edirne milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Edirne milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Edirne milletvekili adayları kim? CHP Edirne milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Edirne milletvekili adayları tam listesi...
CHP EDİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Ediz Ün
Ahmet Baran Yazgan
Ufuk Kanışkan
Ahmet Erken
Resmi İlanlar
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