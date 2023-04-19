CHP Edirne milletvekili adayları kim? 2023 CHP Edirne milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:57

Güncelleme: 19.04.2023 - 20:57

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Edirne milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Edirne milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Edirne milletvekili adayları kim? CHP Edirne milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Edirne milletvekili adayları tam listesi...

CHP EDİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ediz Ün





Ahmet Baran Yazgan





Ufuk Kanışkan





Ahmet Erken