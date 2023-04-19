CHP Elazığ milletvekili adayları kim? 2023 CHP Elazığ milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:58

Güncelleme: 19.04.2023 - 20:58

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Elazığ milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Elazığ milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Elazığ milletvekili adayları kim? CHP Elazığ milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Elazığ milletvekili adayları tam listesi...

CHP ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Gürsel Erol





Abdullah Akın





Ahmet Yıldız





Alım Özdemir





Azat Alınak