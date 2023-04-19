CHP Elazığ milletvekili adayları kim? 2023 CHP Elazığ milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Elazığ milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Elazığ milletvekili adayları kim? CHP Elazığ milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Elazığ milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Elazığ milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Elazığ milletvekili adayları kim? CHP Elazığ milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Elazığ milletvekili adayları tam listesi...
CHP ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Gürsel Erol
Abdullah Akın
Ahmet Yıldız
Alım Özdemir
Azat Alınak
Resmi İlanlar
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