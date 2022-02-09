CHP'den elektrik zamlarına tepki: 'Şeytanın bile aklına gelmeyecek düzenlemeyle zamlı faturalarla vatandaşı çarptılar'

09 Şubat 2022 Çarşamba, 13:44

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın Alsancak'taki yeni hizmet binasında yapılan basın açıklamasına CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri Mahir Polat, Atila Sertel ve Özcan Purçu'nun yanı sıra ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Partililer, "Tasarruf için ampulü söndür", "Faturayı millet kesecek", "Bir faturaya kaç soygun sığar" yazılı dövizler açtı.

"ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEYECEK DÜZENLEME"

Basın açıklamasını yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Saray iktidarı zam yapmaya doymuyor. Türkiye, ekonomik buhran ile yangın yerine dönmüşken, yangının kundakçıları vatandaşlarımıza bir de enerji buhranı yaşatıyor. Hayat pahalılığı ile halk yoksullaştırılıyor. Vatandaşlarımızın pazar fileleri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş. Kaybeden kim? 83 milyon! Peki ya kazanan? Saray ve yandaşları. Enerji buhranının kahramanı Saray iktidarı, elektrik zamları ile “Kademeli Zam, Kademeli Zulüm” politikasını uygulamaya koydu. Bu zammın başrolünü AKP İlçe Başkanlığı gibi çalışan EPDK üstlendi. Elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf oldu. Saray iktidarı, elektrikte ‘kademeli tarife’ adı altında Cumhuriyet tarihin en büyük zammını 1 Ocak günü yürürlüğe koydu. Kademeli zulme dönüşen tarifeyi hayata geçirirken ilk kademeye yüzde 52 zam, bir üst kademeye de yüzde 127 zam yapmayı ihmal etmedi. Dar gelirlilere destek olacağını söyledikleri ilk kademeye bile yüzde 52 zam yaptılar. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bu düzenlemeyle zamlı elektrik faturaları ile vatandaşı çarptılar."

"HALK HAYAT PAHALILIĞININ ALTINDA EZİLİYOR"

Yücel açıklamasına şöyle devam etti:

"Kademeli zam, kademeli zulüm politikasının ikinci kısmı 1 Şubat tarihinde hayata geçirildi. Bu kez AKP Genel Başkanı zaten fahiş zam yaptığı ilk kademenin 150 kilovatsaat yerine 210 kilovatsaate çıkarılacağını duyurdu. CHP olarak üstüne basa basa ‘Kademeli tarife, sosyal tarife olmalıdır’ diye defalarca uyardık. Defalarca ‘Düşük kademe, zam yapılmadan en az 230 kilovatsaat olmalıdır’ diye uyardık. Saray’ın 'Ben yaparım olur' zihniyetiyle ısrarlı basiretsiz yönetimi vatandaşlarımızın bütçesinde yeni gedikler açtı. 4 kişilik bir ailenin 230 kilovatsaat elektrik tüketimi için Aralık faturası 210 liraydı, Ocak ayında 370 lira oldu. Şubat’ta ise 330 lira olacak. Yani zam yine zam olarak kaldı. Vatandaş fahiş zamların, hayat pahalılığının altında hala eziliyor. Saray iktidarı tarife oyunlarıyla kendi yaptığı zamların üstünü örtmeye çalışıyor. Ticarethane tarifesine de en üst kademeden tarihin en büyük zammı yapıldı. Elektrik insan hakkıdır, ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır."

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ AÇIKLADI

AKP hükümetine çağrı yapan ve çözüm önerilerini aktaran Deniz Yücel sözlerini şöyle tamamladı:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce defalarca vurguladığı gibi Kara Kış Fonu derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır. Elektrik ve doğalgazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTV’nin hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır. Aralık 2021 – Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen yüzde 127’ye varan fahiş zamlı elektrik tüketim bedelleri iade edilmelidir. Aynı şekilde, yılbaşında sanayi elektriğine yapılan yüzde 130, ticarethane tarifesine yapılan yüzde 125 ve tarımsal sulamada yapılan yüzde 95 oranındaki zamlar derhal geri çekilmelidir. Halkımıza buradan bir kez daha söz veriyoruz. İktidarımızda ekonomik buhrana da, enerji buhranına da tümüyle son verecek tüm adımları atacağız. Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız. Aydınlık günleri hep birlikte kuracağız."