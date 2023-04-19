CHP Erzincan milletvekili adayları kim? 2023 CHP Erzincan milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 20:59

Güncelleme: 19.04.2023 - 20:59

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Erzincan milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Erzincan milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Erzincan milletvekili adayları kim? CHP Erzincan milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Erzincan milletvekili adayları tam listesi...

CHP ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mustafa Sarıgül





Ufuk Aktaş