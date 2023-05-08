CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger Cumhuriyet TV'de anlattı: Hedef sadece Ekrem İmamoğlu değildi

Yayınlanma: 08.05.2023 - 16:04

Güncelleme: 08.05.2023 - 16:16

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı Ekrem İmamoğlu'nun, 7 Mayıs günü Erzurum'da düzenleyeceği miting sırasında bir grup provokatör, miting alanındaki yurttaşlara taşlarla saldırdı. Yaklaşık 300 kişilik bir grubun sloganlar eşliğinde taşlı saldırıya geçmesinin ardından İmamoğlu, alandan ayrılmak zorunda kaldı. Olayda yaklaşık 17 yurttaş yaralandı.

Olayın ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun çağrısıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanan yurttaşlar Ekrem İmamoğlu'nu karşıladı. Kalabalığa konuşan İmamoğlu, yapılan provokasyonu emniyet güçlerinin müdahale etmeden izlediğini aktardı.

Provokasyonun yaşandığı sırada alanda bulunan CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger, yaşananları Cumhuriyet TV'de anlattı.

"PROVOKASYON BELEDİYE İLE BAŞLADI"

Miting tarihinden bir gün önce, bazı duyumlar aldıklarını ancak olayın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediklerini belirten Dülger, "Bize bir gün evvel böyle provokasyonların yapılacağına dair duyumlar gelmişti ancak pek ihtimal vermiyorduk. Küçük bir grubun, birkaç gencin bunu yapabileceğini düşünmüştük. Alana geldiğimizde önce Erzurum Belediyesi'nin provokasyonuyla karşılaştık. Belediye elinde ne kadar otobüs varsa alana doldurmuş, burada insanların alanda toplanmasına engel oluyordu. Telefon trafiklerinin ardından bu otobüsleri kaldırdılar" şeklinde konuştu.

Bu provokasyonun yaşanmasını Cumhur İttifakı bileşenlerinin CHP'ye yönelik "PKK ile işbirliği" suçlamalarına bağlayan Dülger şöyle devam etti:

"Sonra yavaş yavaş 300'e yakın kişinin toplandığını gördük. Çeşitli sözlü tacizlere, taş atmalara başladılar. Grup, 'PKK'ya miting yaptırmayacağız' şeklinde sloganlar atıyordu. Emniyet yetkililerini aradık yardım istedik ancak 'Sorun yok' yanıtı aldık. Başkanımızı havaalanından alıp döndüğümüzde provokasyonlar artmıştı. Grup taş atıyor, küfür ediyordu. Emniyet güçleri ise provokasyonculara oldukça nazik davranıyordu. Mitingin yapıldığı alana 15-20 metre yakındaydılar ve attıkları taşlar miting otobüsümüzün üstünden insanların kafalarına yağıyordu. Yaralı sayısı 17 civarında. Kafası kırılan, kolu kırılan veya burnu kırılanlar var. Emniyet güçleri sadece izledi. Alandan uzaklaştırmaları bile yeterdi. Alandan ayrılıp havaalanına giderken yanımızda ne bir polis ne de koruma vardı. Otobüsümüzün camları kırıldı. Erzurum halkı bu yapılanları eleştiriyor, bunu yapanlar Erzurum'u temsil etmiyor."

ÜLKÜ OCAKLARI'NA ASILAN PANKART...

Saldırının planlı olduğuna ve kasten yurttaşlara da yöneldiğine dikkat çeken Dülger, "Saldırının hedefi sadece Ekrem İmamoğlu değildi. İmamoğlu miting alanına gelmeden önce de bu grup miting alanında toplanan insanlara sözlü tacizde bulunuyordu. Ülkü Ocakları'na asılmış bir pankart direkt olarak Ekrem İmamoğlu'nu hedef gösteriyordu. Bu olay 1-2 gün evvelinden organize edilmiş. Bizim kitlemiz kat kat fazlaydı ancak tacizlere karşılık verilmemesini telkin ettik" ifadelerini kullandı.

Dülger, İmamoğlu'na yönelik "Gitti Erzurum'u karıştırdı" sözlerini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da yanıt verdi. Dülger, "Madem İmamoğlu'na veya CHP mitingine bir tepki vardı, neden biz akşam altıda alandan ayrılmamıza rağmen provokasyoncu grup sokaklarda taşkınlık yapmaya devam etti. Sokaktaki insanları korkuttular. Dedikleri gibi yatıştırmaya çalışmadılar. O insanlar partilerin seçim ofislerine taşlarla saldırmaya devam etti. Şunu söyleyeyim bütün kamuoyu anlar, o kadar olay yaşandı hala bir gözaltı yok. Orada sol bir grup gösteri yapsaydı hepsi gözaltındaydı şu an. Orada bir çeşit vandal gruba bunu yapma imkanı sağlanmıştır. Erzurum halkı da bunu biliyor. Herkes gitmiş onlar hala slogan atıyor. Biz bir seçime gidiyoruz, savaşa değil. Dün yaptıkları kendilerine oy da kaybettirmiştir" dedi.

Suat Dülger'in Cumhuriyet TV'deki açıklamalarının ardından, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’daki mitinginde taşlı saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama yaptı. Bozdağ, konuya ilişkin "Adli tahkikat başlatıldı, gözaltılar var" ifadelerini kullandı. Alınan bilgiye göre, saldırıda yer aldığı tespit edilen 16 kişiden 15'i gözaltına alındı.

"BİR HAFTALARI KALDI"

Yaralı yurttaşların durumlarının ağır olmadığını aktaran Dülger, "Yaralılarla iletişim halindeyiz. Üzgünler ve korktular. Kendi mahallesinde mitinge gittiği için tehdit edilenler var. Yine de kararlılar. CHP orada ilk defa onbinlerle miting yapacaktı, daha sabahtan korkutmaya başlamasalar daha da artacaktı bu sayı. Çocukları, kadınları korkutan bu vandalizme siyasi parti ayırmaksızın karşı durmak zorundayız. Bizim insanımız barış içinde olsun istiyoruz. Bize dün yapılanlar vandallıktır ama itidalli konuşuyoruz. Şurada kalmış bir hafta, bir hafta sonra zaten gidiyorlar" yorumunda bulundu.