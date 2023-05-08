Ekrem İmamoğlu, Erzurum dönüşü Süleyman Soylu'yu yerden yere vurdu: 'Utanmaz adam, iftiracı, yalancı!'

Yayınlanma: 08.05.2023 - 08:59

Güncelleme: 08.05.2023 - 09:49

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun önceki gün düzenlenen Erzurum mitingine bozkurt işareti yapan kişilerce taşlı saldırı düzenlendi. Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırıdan sonra, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun çağrısıyla birçok yurttaş İmamoğlu’nu karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı’na akın etti.

"İFTİRACI, YALANCI..."

Burada konuşan İmamoğlu, ülkenin güvenliğini sağlamakla görevli olmasına rağmen taşlı saldırı suçunu da kendisine atan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ağır sözlerle yüklendi.

İmamoğlu, kendisine 'provokatör' suçlamasında bulunan Soylu için "Utanmaz adam, iftiracı, yalancı. Ahlakını yitirmiş bir adam" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, şu sözleri kullandı:

"Bugün o meydana kim olduğu belli olmayan 100-200 kişi asla masum değil onu söyleyeyim. İçişleri Bakanı bir televizyon kanalına çıkarak Erzurumlulara nasıl provokatör dediğimi anlatacakmış. Utanmaz adam, iftiracı, yalancı... Ve bu adam gözü dönmüş bir şekilde gözü fır fır dönerek konuşuyor. Ahlakını yitirmiş bir adam.

Peşin peşin söyleyeyim üç defa televizyonlarda söyledim. Allah biliyor çocukluğumdan beri Erzurum ile irtibatı olan bir insanım. Ticari yaşamı ilişkileri çok derindir. O şehirde benim akrabalarım var. Defalarca gittim, stadında maç izledim. O stadı da biz yapacağız onlar yapamadı. Erzurumlu boşuna dadaş adını almamıştır. Eruzurumlu Nene Hatun'un torunudur. Eruzurumlu bu ne olduğu belli olmayan bir avuç insana papuc bırakacak bir şehir değildir. Hadlerini bildirecek ve onlara cevabını verecektir hiç kuşkum yok. Ve bu akşam ki yaşanan süreci birazdan sorularla beraber burada aydınlatacağız."