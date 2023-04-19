CHP Eskişehir milletvekili adayları kim? 2023 CHP Eskişehir milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Eskişehir milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Eskişehir milletvekili adayları kim? CHP Eskişehir milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Eskişehir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Eskişehir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Eskişehir milletvekili adayları kim? CHP Eskişehir milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Eskişehir milletvekili adayları tam listesi...
CHP ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İslam Tekmanlı
Utku Çakırözer
Jale Nur Süllü
İbrahim Arslan
Abdülkadir Adar
İpek Çelik
Aysu Bahar Gürlek
Resmi İlanlar
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