CHP Eskişehir milletvekili adayları kim? 2023 CHP Eskişehir milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 21:01

Güncelleme: 19.04.2023 - 21:01

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Eskişehir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Eskişehir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Eskişehir milletvekili adayları kim? CHP Eskişehir milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Eskişehir milletvekili adayları tam listesi...

CHP ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İslam Tekmanlı





Utku Çakırözer





Jale Nur Süllü





İbrahim Arslan





Abdülkadir Adar





İpek Çelik





Aysu Bahar Gürlek