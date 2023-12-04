CHP Etimesgut'ta Mustafa Yavuz sürprizi

Yayınlanma: 04.12.2023 - 15:50

Güncelleme: 04.12.2023 - 15:50

CHP'de, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için adaylık başvuruları devam ederken kulislerde il ve ilçe belediye başkan adaylıkları için bazı isimler konuşulmaya başlandı.

Önceki dönem CHP milletvekili adayı Gazeteci Mustafa Yavuz'un adı Etimesgut Belediye Başkan adaylığı için anketlerde ön plana çıkmaya başladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE KILIÇDAROĞLU ÖNDE ÇIKMIŞTI

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 51.89, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 40,35 oy almıştı.

CHP ETİMESGUT'TA 1. PARTİ OLDU

Öte yandan Etimesgut'ta CHP yüzde 32.2, AK Parti yüzde 27.30, İYİ Parti yüzde 15.79, ve MHP yüzde 10.62 oy almıştı. 14 Mayıs seçim sonuçlarının siyaset kulislerinde yansımalarına göre CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya ve Yenimahalle ilçe belediyeleri ile birlikte Başkentin merkezinde Etimesgut'u doğru bir aday ile kazanma ihtimali yüksek görünüyor.

2019'DA 12 BİN OY FARKLA KAYBETMİŞTİ

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Etimesgut'ta Millet İttifakı'nın adayı CHP ve İYİ Parti ile yapılan pazarlıkların ardından seçime son 45 gün kala belli olmuştu. Millet İttifakı'nın adayı seçimi 12 bine yakın oy farkla MHP'li mevcut Belediye Başkanı Enver Demirel'e kaybetmişti.