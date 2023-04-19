CHP Gaziantep milletvekili adayları kim? 2023 CHP Gaziantep milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Gaziantep milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Gaziantep milletvekili adayları kim? CHP Gaziantep milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 21:04
CHP Gaziantep milletvekili adayları kim? 2023 CHP Gaziantep milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Gaziantep milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Gaziantep milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Gaziantep milletvekili adayları kim? CHP Gaziantep milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Gaziantep milletvekili adayları tam listesi...

CHP GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Hasan Öztürkmen


2. Melih Meriç


3. Ertuğrul Kaya (DEVA Partisi)


4. Reis Reisoğlu


5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz


6. Erdal Geçit


7. Selim Karahan


8. Müslüm Şahinsoy


9. Hasan Gül


10. Mehmet İslam (Saadet Partisi)


11. Ahmet İdris İnal


12. Fatma Müge Düşün


13. Gökhan Çeliktürk


14. Vicdan Aktaş


Milletvekili gaziantep CHP

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