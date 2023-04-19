CHP Gaziantep milletvekili adayları kim? 2023 CHP Gaziantep milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 21:04

Güncelleme: 19.04.2023 - 21:04

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Gaziantep milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Gaziantep milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Gaziantep milletvekili adayları kim? CHP Gaziantep milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Gaziantep milletvekili adayları tam listesi...

CHP GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Hasan Öztürkmen





2. Melih Meriç





3. Ertuğrul Kaya (DEVA Partisi)





4. Reis Reisoğlu





5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz





6. Erdal Geçit





7. Selim Karahan





8. Müslüm Şahinsoy





9. Hasan Gül





10. Mehmet İslam (Saadet Partisi)





11. Ahmet İdris İnal





12. Fatma Müge Düşün





13. Gökhan Çeliktürk





14. Vicdan Aktaş