CHP Giresun milletvekili adayları kim? 2023 CHP Giresun milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 21:03

Güncelleme: 19.04.2023 - 21:03

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Giresun milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Giresun milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Giresun milletvekili adayları kim? CHP Giresun milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Giresun milletvekili adayları tam listesi...

CHP GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Elvan Işık Gezmiş





Reşat Nuri Özdemir





Fikri Bilge





Hakan Adanır