CHP Giresun milletvekili adayları kim? 2023 CHP Giresun milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Giresun milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Giresun milletvekili adayları kim? CHP Giresun milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 21:03
CHP Giresun milletvekili adayları kim? 2023 CHP Giresun milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Giresun milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Giresun milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Giresun milletvekili adayları kim? CHP Giresun milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Giresun milletvekili adayları tam listesi...

CHP GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Elvan Işık Gezmiş


Reşat Nuri Özdemir


Fikri Bilge


Hakan Adanır


Milletvekili giresun CHP

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