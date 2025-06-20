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CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın için 'yasağa devam' kararı!

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın için 'yasağa devam' kararı!

20.06.2025 10:33:00
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Haber Merkezi
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CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın için 'yasağa devam' kararı!

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın yargılandığı Akın Gürlek davası 15 Eylül tarihine ertelendi. Aydın'ın yurt dışına çıkış yasağının ise devam etmesine karar verildi.

CHP Gençli Kolları Başkanı Cem Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e ilişkin CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından yayımlanan bir video nedeniyle, yargılanıyor.

Aydın hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamalarıyla 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak isteniyordu.

YURTDIŞI YASAĞINA DEVAM 


Aydın'ın yargılandığı dava, mahkeme tarafından 15 Eylül tarihine ertelendi. Dava kapsamında Aydın'a uygulanan yurtdışına çıkış yasağının ise devam etmesine karar verildi. 
İlgili Konular: #CHP Gençlik Kolları

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