CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın için 'yasağa devam' kararı!

CHP Gençli Kolları Başkanı Cem Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e ilişkin CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından yayımlanan bir video nedeniyle, yargılanıyor.





Aydın hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamalarıyla 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak isteniyordu.





YURTDIŞI YASAĞINA DEVAM





Aydın'ın yargılandığı dava, mahkeme tarafından 15 Eylül tarihine ertelendi. Dava kapsamında Aydın'a uygulanan yurtdışına çıkış yasağının ise devam etmesine karar verildi.